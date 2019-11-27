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Происшествия

Зал Рады освещали мобильными телефонами: в здании украинского парламента наступил конец света (видео)

18:42 27 ноября 2019 214
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 27 ноября, в Верховной Раде во время парламентских слушаний пропал свет. Нардепам пришлось подсвечивать зал мобильными телефонами. Ранее в Раде вспыхнула драка между депутатами. По данным «Информатора», технические неполадки вскоре были устранены.

Свет в сессионном зале Верховной Рады пропал около 17:20. В это время проходили парламентские слушания о приоритетах в экологической политике на ближайшие пять лет. Свет выключился в тот момент, когда один из активистов выступал с докладом.

Депутатов в зале было мало, а министр вообще отсутствовал. Депутаты подсвечивали зал мобильными телефонами, но спустя несколько минут освещение восстановили.

Ранее сообщалось, что нардеп Илья Кива явился на заседание Рады 12 ноября в маске Джокера, но его юмор не нашел понимания.

Фото: Всеволод Савенко

Видео: Татьяна Лампика

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