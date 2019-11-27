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В НАБУ рассказали, в чем именно подозревают Альперина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило задержание одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «крестным отцом контрабанды», и за поимку которого президент Зеленский пообещал подарок. Напомним, 27 ноября бизнесмен добровольно явился в САП, и тут же был задержан.
Следствие считает Альперина лидером преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями по растамаживанию импортных товаров по заниженным ценам, говорится в сообщении НАБУ.
В настоящее время детективы НАБУ та прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с вручением сообщения о подозрении.
«Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в НАБУ.
Расследование громкого дела о махинациях на таможне было начато НАБУ в октябре 2017 года. С того времени детективы инициировали арест на более чем 450 млн гривен на счетах компаний-участниц схемы. В декабре 2017 года конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам взятку в 800 тысяч долларов за прекращение расследования, однако его взяли на «горячем».
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