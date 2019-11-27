СМИ рассказали, как глава АМКУ Терентьев «обилечивал» бизнес

Политика

В 2018 году глава АМКУ Юрий Терентьев утвердил план для территориальных управлений АМКУ, который они должны были выполнять, чтобы обеспечить «экономический эффект». Об этом пишут журналисты «РБК-Украина» в аналитической статье «Чьи „слуги“ возглавят Антимонопольный комитет Украины».

В материале рассказывается, как в предвыборный для прежней власти год Терентьев утвердил план для территориальных отделений АМКУ, каждая из которых обязана была обеспечить «экономический эффект» на уровне от 85 до 235 миллионов гривен за год.

«Проблемные регионы — Луганская и Донецкая области — имели разнарядку по 45 млн грн, а вот уже богатые — Одесская и Харьковская должны были найти проблем бизнеса на сумму 210 миллионов», — отмечают авторы материала и подчеркивают, что в АМКУ «правит балом» коррупционная схема, когда нарушителям не выписывается штраф, если он с комитетом «договорился».

«Если АМКУ считает, что в действиях предприятия имеются определенные нарушения, то Терентьев и его подчиненные имеют выбор. Они могут, например, зафиксировать нарушение и наложить штраф, тем самым пополняя бюджет Украины. А могут и просто дать рекомендацию (совет): „вот так больше не делай, а делай вот так…“ После этого специалист АМКУ пишет документ, в котором указывает, что вследствие рекомендации АМКУ все стало процветать, у предприятия денег стало больше, а часть из них оно заплатило в качестве налога», — говорится в статье.

Авторы материала рассказывают, что в 2018 году в отчете о деятельности АМКУ фигурировала цифра в результате в 4 миллиарда гривен. То есть территориальные подразделения очень старались выполнить разнарядку, спущенную сверху. Тогда как денежных штрафов в 2018 году было выписано всего на 277 миллионов гривен. «Получается, что АМКУ раздал „советов“ на 3,7 миллиарда? Только вот пощупать реальные деньги из этих 3,7 миллиарда гривен смогли только те, кто мог продавать „билеты“ на консультации», — отмечают авторы статьи-расследования.

Примечательно, что после смены власти, а именно во второй половине 2019 года началась реальная работа комитета: с июня АМКУ собрал денежных штрафов на 6,8 миллиарда гривен. Более чем в 20 раз больше, чем за весь 2018 год. Такое изменение связано с тем, что власть сменилась и председателю АМКУ Терентьеву надо было думать о сохранении своей должности.



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