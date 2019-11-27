Пристайко дал совет Apple, признавшей Крым российским

Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко резко отреагировал на решение компании Apple обозначить Крым в своих приложениях как российскую территорию. В своем Twitter он сравнил аннексию украинского полуострова с хищением стратегических технологий.

При этом министр отметил, что украинцы каждый раз испытывают боль, когда «невежды» не обращают внимание на то, что часть их сердца похитил «худший враг».

«Позвольте мне объяснить вашими терминами, Apple. Представьте, что вы расстроены, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца похитил ваш худший враг, но какой-то невежда не обращает внимания на вашу боль. Вот как чувствуешь себя, когда слышишь о российском Крыме», — написал Пристайко.

В свою очередь российские СМИ сообщили о встрече представителей Apple с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, где они сообщили о внесении правок в продукты компании.

«Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта», — констатировал глава комитета Госдумы по итогам встречи.

В самой компании тем не менее подчеркнули, что Крым стал отражаться как часть России только для пользователей этой страны. Последним измененным приложением стала «Погода».

Напомним, ранее карту Украины без Крыма опубликовало британское издание The Economist, а перед этим «обескрымленная» карта Украины попала на страницы The New York Times. После вмешательства украинских дипломатов в США карту заменили правильной.

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