Мир

Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняли решение о включении в список запрещенных отравляющих веществ печально известный «Новичок», которым в марте 2018 года агенты ГРУ использовали для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

На конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия было рассмотрено два предложения по расширению списка. В т.ч. представитель России, посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в список нужно включить «сразу четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери» («Новичок». Ред.).

Напомним, британец Чарли Роули, ставший случайным пострадавшим от атаки на семью Скрипалей в Солсбери, намерен судиться с Россией. Мужчина собирается добиваться компенсации за то, что был отравлен нервно-паралитическим токсином «Новичок». Свой моральный ущерб Роули оценил в миллион фунтов стерлингов (1,25 млн долларов).

Предполагается, что группа агентов ГРУ, организовавшая покушение на убийство Скрипалей, после выполнения задачи бросила флакон с ядом в уличный контейнер, где его нашли Чарли Роули и Дон Стерджес и стали соответственно четвертым и пятой пострадавшими от «Новичка». Третьим пострадавшим был полицейский, приехавший к дому Скрипалей.



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