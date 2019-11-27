Суд хочет от Садового миллион: мэру Львова избрали меру пресечения

Украина

Высший антикоррупционный суд назначил залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в коррупционных действиях при выделении земли инвестору индустриального парка.

Требования стороны обвинения были удовлетворены частично — размер залога для политика установлен в размере 1 миллиона 56 тысяч гривен (прокуратура требовала 50 миллионов гривен).

Сам Садовой заявил о намерении подать апелляцию на решение суда.

Напомним, несколько известных политиков заявили о готовности взять его на поруки. В зале суда находились мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии «Самопоміч» Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. «ФАКТЫ» вели трансляцию судебного заседания.

Фото 112 Украина

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