Садовому избирают меру пресечения (видео)

Украина

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которому ранее сообщили о подозрении в деле, касающемся строительства индустриального парка и выделения под него земли инвестору.

Как сообщает «РБК-Украины», прокуратура просит избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен. Обвинение не просит отправить Садового под арест. Несколько известных политиков заявили о готовности взять его на поруки. В частности, поддержать Андрея Садового пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии «Самопомоч» Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший вице-спикер Рады 8-го созыва Оксана Сыроид заявила о готовности взять на поруки Андрея Садового.

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