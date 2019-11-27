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Садовому избирают меру пресечения (видео)
Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которому ранее сообщили о подозрении в деле, касающемся строительства индустриального парка и выделения под него земли инвестору.
Как сообщает «РБК-Украины», прокуратура просит избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен. Обвинение не просит отправить Садового под арест. Несколько известных политиков заявили о готовности взять его на поруки. В частности, поддержать Андрея Садового пришли мэр Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии «Самопомоч» Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший вице-спикер Рады 8-го созыва Оксана Сыроид заявила о готовности взять на поруки Андрея Садового.
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