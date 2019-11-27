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Отключены десятки зданий: стали известны подробности масштабного блэкаута в центре Киева
Энергетики подтвердили информацию о масштабной аварии на электросетях в Печерском районе Киева. В результате короткого замыкания была повреждена щитовая электрооборудования линии «Бастионная», без света остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений, расположенных на улицах Джона Маккейна, Старонаводницкой и Иоанна Павла ІІ.
В настоящее время продолжается переподключение потребителей на резервные линии.
По состоянию на 20:20 без обесточенными оставались 18 многоквартирных и 7 частных домов.
«В течение ночи специалисты ДТЕК Киевские электросети будут восстанавливать поврежденное оборудование распределительной подстанции, чтобы возобновить питание потребителей по основной схеме», — говорится в сообщении энергетиков.
Тем временем в соцсетях пишут о проблемах водителей — из-за обесточивания перестали работать светофоры.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об обесточивании сессионного зала Верховной Рады. Это произошло в 17:20, когда в парламенте проходили слушания о приоритетах в экологической политике. Свет выключился в тот момент, когда один из активистов выступал с докладом. Депутаты вынуждены были подсвечивать зал мобильными телефонами.
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