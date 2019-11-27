23.87 / 24.10 26.21 / 26.57
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отключены десятки зданий: стали известны подробности масштабного блэкаута в центре Киева

22:21 27 ноября 2019 89
Отключены десятки зданий: стали известны подробности масштабного блэкаута в центре Киева
Инф. «ФАКТОВ»

Энергетики подтвердили информацию о масштабной аварии на электросетях в Печерском районе Киева. В результате короткого замыкания была повреждена щитовая электрооборудования линии «Бастионная», без света остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений, расположенных на улицах Джона Маккейна, Старонаводницкой и Иоанна Павла ІІ.

В настоящее время продолжается переподключение потребителей на резервные линии.

По состоянию на 20:20 без обесточенными оставались 18 многоквартирных и 7 частных домов.

«В течение ночи специалисты ДТЕК Киевские электросети будут восстанавливать поврежденное оборудование распределительной подстанции, чтобы возобновить питание потребителей по основной схеме», — говорится в сообщении энергетиков.

Тем временем в соцсетях пишут о проблемах водителей — из-за обесточивания перестали работать светофоры.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об обесточивании сессионного зала Верховной Рады. Это произошло в 17:20, когда в парламенте проходили слушания о приоритетах в экологической политике. Свет выключился в тот момент, когда один из активистов выступал с докладом. Депутаты вынуждены были подсвечивать зал мобильными телефонами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Невеста с собакой

Да пес с этим женихом: невеста сделала фотосессию с любимой собакой и прославилась (фото)

Фанат «русского мира» разместил на своем авто фото убитого боевика Захарченко: сеть взорвалась комментариями

Фанат "русского мира" разместил на своем авто фото убитого боевика Захарченко: сеть взорвалась комментариями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер