Украина

Украина согласовала с боевиками "ДНР"-"ЛНР" обмен пленными по формуле "250 на 100", — росСМИ

В России утверждают, что переговоры о новом российско-украинском обмене пленными и удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» находятся на финальной стадии.

В частности, по неподтвержденным пока данным, уже согласованы и утверждены списки лиц, которых, в частности, готовы освободить боевики «ЛДНР» в обмен на осужденных в Украине.

По словам собеседника РБК, Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100».

Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил, что организация нового обмена пленными откладывается, и новая дата может быть названа по итогам встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Тем временем боевики активно формируют так называемый «обменный фонд», вынося неправосудные приговоры «украинским диверсантам».

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