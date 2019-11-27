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Украина согласовала с боевиками "ДНР"-"ЛНР" обмен пленными по формуле "250 на 100", — росСМИ

22:46 27 ноября 2019 176
Украина согласовала с боевиками «ДНР»-«ЛНР» обмен пленными по формуле «250 на 100»,&nbsp;— росСМИ
Инф. «ФАКТОВ»

В России утверждают, что переговоры о новом российско-украинском обмене пленными и удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» находятся на финальной стадии.

В частности, по неподтвержденным пока данным, уже согласованы и утверждены списки лиц, которых, в частности, готовы освободить боевики «ЛДНР» в обмен на осужденных в Украине.

По словам собеседника РБК, Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100».

Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил, что организация нового обмена пленными откладывается, и новая дата может быть названа по итогам встречи лидеров «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Тем временем боевики активно формируют так называемый «обменный фонд», вынося неправосудные приговоры «украинским диверсантам».

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