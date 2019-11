Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона: все самое интересное о премии AMA 2019 (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 24 ноября, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии «Американские музыкальные награды» (American Music Awards). По значимости она уступает только «Грэмми». В Microsoft Theater собрались почти все звезды поп- и рок-музыки, кантри, ритм-энд-блюза, других стилей и направлений. Поклонники с нетерпением ждали появления своих кумиров.

Сиара в синем костюме. Жакет надет на голое тело

Ведущей церемонии в этом году стала популярная певица Сиара. Она сменила с десяток нарядов. Больше всего ее фанам понравился оригинальный синий брючный костюм, в котором 34-летняя звезда появилась на красной дорожке.

Рекордсменка Тейлор Свифт осталась довольна собой

Королевой ночи безусловно стала Тейлор Свифт. Она победила в пяти номинациях: «Исполнитель года», «Самое популярное видео» (You Need to Calm Down), «Самая популярная поп/рок певица», «Самый популярный поп/рок альбом» (Lover), «Самый популярный исполнитель Adult Contemporary». Кроме того, ей вручили почетную премию «Исполнитель десятилетия». В результате 29-летняя певица побила рекорд Майкла Джексона, который получил 24 премии AMA. Теперь в ее активе 29 «Американских музыкальных наград»!

Мисс Свифт сидела в зале рядом со своей новой подругой певицей Холзи

Предстоящее выступление Свифт на церемонии жарко обсуждалось в американских СМИ и соцсетях. В начале ноября Тейлор вдруг заявила, что ей запретили исполнять на AMA 2019 ее хиты из альбома Lover. Дело в том, что звукозаписывающую компанию Big Machine, которой принадлежали права на эти песни, приобрела фирмаIthaca. Владельцы этой крупной компании Скутер Браун в Скотт Борчетта заявили Тейлор, что теперь она должна получать их разрешение на исполнение собственных хитов.

Один из самых жарких эпизодов церемонии - совместное выступление Оззи Осборна и Post Malone

История вызвала настоящую бурю негодования. В итоге Браун и Борчетта уступили. Причем Скутер утверждает, что он стал получать угрозы от неизвестных поклонников Свифт вплоть до физической расправы над ним и его близкими.

На шоу в воскресенье Тейлор спела попурри из своих главных хитов за последние 10 лет, в том числе песни из альбома Lover.

Билли Айлиш удивляет не только своей оригинальной музыкой, но и внешним видом

В категории «Дебютант года» премию получила 17-летняя Билли Айлиш. Она же победила в номинации «Самый популярный исполнитель альтернативного рока». Билли появилась на церемонии в странном наряде.

Билли в декабре исполняется 18 лет

К радости поклонников, певица спустя некоторое время сняла шляпку, скрывавшую ее лицо.

Шон Мендес и Камила Кабельо

Лучшим творческим союзом был назван дуэт популярного канадского певца Шона Мендеса и уроженки Кубы Камилы Кабельо. Напомним, их песня Senorita стала мировым хитом в этом году. Миллионы слушателей были покорены душевным исполнением. Тут же поползли слухи о том, что Шон и Камила влюблены друг в друга. Звезды не стали отрицать, что их связывают романтические чувства. Однако недавно заявили, что они больше не пара. Впрочем, на AMA 2019 волнующие ритмыSenorita и общая награда, похоже, зажгли снова в них огонь любви. Кабельо так и льнула к Мендесу.

Дуа Липа и Анвар Хадид

Еще одна «горячая» парочка продолжает уходящего года — британская певица Дуа Липа и американский сердцеед-манекенщик Анвар Хадид. 20-летний брат супермоделей Джиджи и Беллы Хадид покорил 24-летнюю поп-диву, чьи родители приехали в Лондон из Косово. Влюбленные всю осень появляются на публике вместе, не скрывая своих отношений.

Хайди Клум и Том Каулитц

Все ясно и очевидно в личной жизни супермодели и телеведущей Хайди Клум. 46-летняя пятерых детей в феврале вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал 30-летний лидер группы Tokio Hotel Том Каулитц. Свадьбу они сыграли летом.

Lizzo в платье от Versace. Певица из Детройта осталась без наград в этот раз

Три премии AMA 2019 получила популярная группа из Южной Кореи BTS. Их турне признано лучшим в уходящем году. Корейские парни обошли самого Элтона Джона, а также Эда Ширана, Пинк и Ариану Гранде в этой категории. Они же были признаны самым популярным исполнителем в соцсетях и самой популярной группой в категории поп/рок.

Селена Гомес выбрала для церемонии яркое мини

Хит Холзи Without Me победил в номинации «Самая популярная поп/рок песня». Самым популярным исполнителем рэпа и хип-хопа названа Cardi B.

Lil Nas X

Свою первую премию AMA получил рэпер Lil Nas X, записавший в этом году суперхит Old Town Road вместе с Билли Рэем Сайрусом. 20-летний Монтеро Ламар Хилл (настоящее имя певца из Атланты) ранее получил за эту песню премию «Выбор народа».

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter