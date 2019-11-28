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Ревнует, как девчонка: Анджелина Джоли нашла новый повод для скандалов с Брэдом Питтом

6:37 28 ноября 2019 176
Питт и Джоли
Инф. «ФАКТОВ»

Голливудская звезда Анджелина Джоли еще недавно испытывала вполне дружеские чувства к своему бывшему супругу и была настроена «сделать ему подарок», отпустив детей к Брэду Питту на большой уикенд по случаю Дня Благодарения.

Теперь же актриса, похоже, пришла в ярость от того, что Брэд Питт упорно пытается устроить свою личную жизнь.

Об этом пишет на Gossip Cop.

Так, актер за последнюю неделю дважды появлялся на публике в компании актрисы Алии Шокат. СМИ уверены, что у звезды сериала «Задержка в развитии» роман с бывшим мужем Джоли. Официальных подтверждений этому пока нет, но какой бы статус не имели отношения Питт и Шокат, их общение вызывает жгучую ревность Анджелины.

Репортеры издания сообщают, что Анджелина снова скандалит с экс-супругом, наказывая его ограничениями в свиданиях с детьми. Якобы Джоли запретила Питту общаться с 15-летним Паксом Тьеном, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен из-за того, что ей категорически не нравится Шокат, которая последнее время везде сопровождает актера.

В СМИ, тем временем, появляются самые противоречивые сообщения о том, что на самом деле происходит между Брэдом и его новой подружкой. Кто-то клянется, что они просто дружат. Другие доказывают, что Питт «по уши» влюблен в Шокат и уже готов познакомить её с детьми. В любом случае, Анджелина вряд ли ему позволит это сделать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей».

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