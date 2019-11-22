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Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей» (фото)
После сообщений о том, чего именно Анджелина Джоли никак не может простить Брэду Питту, стало известно, что 55-летнему актеру в свою очередь есть в чем обвинить свою уже почти бывшую жену. Как пишет издание National Enquirer со ссылкой на свои источники, Питт считает, что Джоли «отравляет детей», настраивая их против него. Она наговаривает на Брэда, стараясь выставить его перед 18-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними двойняшками Вивьен и Ноксом в наихудшем свете. А Брэду она заявляет, что дети его «люто ненавидят» и не хотят его видеть.
Однако, как говорит источник, Питт не намерен сдаваться и покупаться на ложь Джоли о том, что дети больше не хотят быть с ним. «Он будет бороться с ней всеми возможными средствами!», — утверждает издание.
Битва за опеку над детьми между двумя кинозвездами все еще продолжается и начатый в 2016 году бракоразводный процесс до конца еще не закончен, хотя ранее суд уже официально признал актеров не состоящими в браке. В этом году суд расширил права Питта, позволив ему больше времени проводить с детьми — несмотря на то, что Анджелина была против.
По сообщениям американских СМИ Питт надеется, что на День Благодарения ему забрать детей к себе — за исключением камбоджийца Мэддокса, с которым у него действительно не складываются отношения. Мэддокс сейчас учится в университете в Южной Кореи и не общается с отцом. На День благодарения старший сын Джоли и Питта в любом случае вряд ли приедет в США.
На развод Джоли подала после инцидента в частном самолете, утверждая, что Питт поднял руку на Мэддокса. Эта информация позже не подтвердилась. Однако ссора между ними действительно произошла.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт засветился с новой подругой-актрисой, которая на 25 лет моложе его.
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