Анджелина Джоли сделала Брэду Питту неожиданный подарок на День Благодарения

Шоу-бизнес

В жизни популярного голливудского актера Брэда Питта началась, похоже, светлая полоса. Мало того, что он обзавелся новой подругой, художницей Алией Шокас, которая моложе его на 25 лет, так еще и получил неожиданный подарок от своей бывшей Анджелины Джоли.

Ранее актер надеялся, что 44-летняя актриса разрешит экс-супругу забрать к себе детей на большой уиэкэнд — по случаю Дня Благодарения. Так оно и произошло. Информацией об этом с изданием New Idea поделился инсайдер, пишет Стархит.

Благодаря великодушному шагу Джоли 15-летний Пакс Тьен, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен проведут с Питтом целых четыре дня в его доме в Лос-Фелис. К ним не присоединится старший Мэддокс, который сейчас учится в Корее в университете. Кроме того, он, как известно, находится в ссоре с отцом.

Что побудило Джоли на такой шаг, инсайдер затрудняется ответить. Возможно, ей просто понадобилось в эти дни побыть одной, чтобы провести его с друзьями или, возможно, с одним из своих строго засекреченных бойфрендов, сообщения о которых время от времени появляются в СМИ.

В то же время Питту придется на праздники временно отложить свои встречи с Шокас, с которой он последнее время видится довольно часто. Впрочем, как утверждает инсайдер, актер об этом нисколько не жалеет. Ведь каждое свидание с детьми, за равную опеку над которыми он борется — для него настоящий праздник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анджелину Джоли с детьми засняли замерзающими на пляже на Канарах.

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