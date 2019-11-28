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Происшествия

В Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой: подробности

7:01 28 ноября 2019 295
Автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Поздно вечером в среду, 27 ноября, на столичной Троещине конфликт между пешеходом и водителем автомобиля Hyundai закончился стрельбой. Ранее в Бердянске покупатель выстрелил в лицо продавцу из револьвера.

Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП произошло около 23:00 возле столичного ТЦ «Фестивальный», где водитель не уступил дорогу мужчине, переходившему дорогу по пешеходному переходу. Возникла перепалка, а потом водитель открыл стрельбу по своему оппоненту из пистолета для отстрела резиновых пуль.

Одна из пуль попала мужчине в лицо. На место ЧП вызывали полицию и «скорую». Личность стрелявшего уже установлена, его разыскивают.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре 19-летний парень выстрелил в висок 15-летней девушке. После этого юноша стрелял себе в грудь, но выжил.

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