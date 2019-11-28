Украина

Украина ввела санкции против оккупантов Крыма: кого именно они коснутся

После того, как Евросоюз продлил до лета 2020 года санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, Украина ввела ограничительные меры в отношении в отношении 131 юридического лица за разрушение объектов культурного наследия на оккупированном полуострове, за осуществление теле- и радиовещание и за поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Речь идет юридических лицах, зарегистрированных на территории РФ и на территории АР Крым и Севастополя по российскому законодательству, передает «Интерфакс-Украина».

Введение Украиной ограничительных мер делает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины. «Кроме того, наши партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки», — считают в Кабмине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России компания «Интеравтоматика», которая попала под санкции за причастность к незаконной поставке турбин Siemensв в аннексированный Крым, подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган.

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