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Украина ввела санкции против оккупантов Крыма: кого именно они коснутся
После того, как Евросоюз продлил до лета 2020 года санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, Украина ввела ограничительные меры в отношении в отношении 131 юридического лица за разрушение объектов культурного наследия на оккупированном полуострове, за осуществление теле- и радиовещание и за поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.
Речь идет юридических лицах, зарегистрированных на территории РФ и на территории АР Крым и Севастополя по российскому законодательству, передает «Интерфакс-Украина».
Введение Украиной ограничительных мер делает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины. «Кроме того, наши партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки», — считают в Кабмине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России компания «Интеравтоматика», которая попала под санкции за причастность к незаконной поставке турбин Siemensв в аннексированный Крым, подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...