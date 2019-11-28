Сэкономит на НАТО: стало известно о планах Трампа увеличить помощь Украине

Украина

США могут увеличить денежную помощь Украине в 2020 году, однако за счет сокращения ассигнований на взносы в Североатлантический альянс (НАТО). Напомним, в рамках военной помощи США в 2019 году, выделение которой Трамп сначала заблокировал, а потом ее все же удалось разблокировать, Украина не получила более 35 миллионов долларов.

Одновременно с Украиной увеличение финансирования пообещали Грузии.

По информации CNN, новую формулу распределения расходов согласовали все страны-члены НАТО.

«В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени», — заявил источник агентства.

В 2019 году доля США в общем бюджете НАТО составляет 22%, а в 2020 году эта доля может сократиться до 16%.

Напомним, в рамках инициированной процедуры импичмента Дональда Трампа выяснилось, что решение бюджетного управления Белого дома о «заморозке» военной помощи Украине было принято вечером 25 июля, т. е. в тот же день, когда состоялась скандальная телефонная беседа Трампа и Зеленского.

В своих показаниях официальный представитель Пентагона Лора Купер подтвердила, что Трамп распорядился заморозить предоставление военной помощи Украине на сумму 391 миллион долларов, однако заявила, что сделано это было не ради давления на Зеленского, а для усиления борьбы с коррупцией в Украине.

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