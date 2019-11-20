Украина

США не перевели Украине более 35 миллионов долларов военной помощи: что об этом известно

В рамках военной помощи США, выделение которой сначала заблокировал американский президент Дональд Трамп, после чего ее все же удалось разблокировать, Украина не получила более 35 миллионов долларов.

Об этом сообщает «Прямой» со ссылкой на Los Angeles Times, в распоряжении которой оказалась информация о расходах Пентагона. Американское издание утверждает, что деньги должны были пойти на закупку вооружений, в том числе и гранатометы, а также средств связи и оснащение боевых кораблей ВМС Украины.

Информацию о том, что деньги еще не перевели, подтвердила пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон. Не назвав причину задержки, она отметила, что деньги будут получены в течение следующих нескольких недель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не всегда будут предоставлять военную помощь Украине, и что мирный договор с Россией может сделать ее «ненужной».

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