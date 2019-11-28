Украина

«Мой ли это голос – я не могу сказать»: Труба сделал любопытное заявление о «прослушке»

После слива в сеть аудиозаписей сделанных якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований, сам Роман Труба заявил, что не может сказать, его ли голос звучит на записи.

Об этом руководитель ГБР заявил в интервью изданию «LB». Отметив, что записи могут быть скомпилированы, он добавил: «Мой ответ следующий: голос похож. Но мой ли это голос, я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу».

При этом он добавил, что разговоры, попавшие на запись, «не происходили». Также Руман Труба заявил, что в случае необходимости предоставит образцы своего голоса. «Мы должны понимать, что экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей. Если бы эти оригиналы были, не было бы необходимости выкладывать их на телеграмм-канале. В таких случаях человек идет в правоохранительный орган и передает ему оригиналы. Тот, в свою очередь, проводит все необходимые процессуальные действия», — заявил руководитель ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Соломенский районный суд Киева постановлением от 6 ноября 2019 года обязал НАБУ возбудить уголовное производство в отношении Романа Трубы.

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