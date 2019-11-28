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Льготных тарифов на газ для населения может не быть: в Украине готовятся к новым изменениям

Напомним, что, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, правительство приняло постановление, согласно которому с 1 января 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» предложит людям так называемую страховую цену на газ (она будет действовать до конца отопительного сезона) либо платить по рыночным тарифам, которые будет меняться ежемесячно. По словам министра, страховая цена составит примерно 7000 грн с НДС. Сейчас цена составляет 4,805 тыс грн, но она может существенно вырасти.

Согласно обнародованным расчетам «Нафтогаза», рыночные цены на газ с 1 января 2020 могут вырасти почти вдвое, если Украина не заключит договор на транзит российского газа в Европу.

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В частности, цена на газ для промышленных потребителей с нового года составит 10 751 гривню за тысячу кубометров (без НДС, расходов на транспортировку и распределение газа) Это в 1,8 раза больше, чем цены на газ для промышленности в декабре 2019 года.

При этом с 1 января 2020 установят рыночные цены на газ и для населения. Хотя в правительстве не исключают, что, в случае заключения договора с РФ на транзит газа, цены на голубое топливо могут даже снизиться.

Тем временем, похоже, правительство весьма активно взялось за внедрение страховой цены на газ. Сначала Алексей Оржель заявил, что с 1 января 2020 года Украина намерена отказаться от режима ПСО в части установления регулируемых цен на газ. В то же время запасы газа, закупленного летом-осенью по низким сезонным ценам, по его словам, позволяют предложить населению и теплокоммунэнерго рыночную, смешанную цену.

«Цена будет изменена на эту „страховую“, форвардную. Это не ПСО, оно отменяется с точки зрения регулирования по четырем ценовым индикаторам, но с учетом того, что у нас есть возможность обеспечить такую фиксированную цену благодаря хранилищам, оно превращается в рыночный механизм форвардного контракта», — уточнил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Министерство энергетики неожиданно быстро обнародовало проект изменений в ПСО, согласно которым «Нафтогаз» сможет продавать природный газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Напомним, что сегодня стоимость газа для населения регулируется Кабинетом министров в рамках ПСО. Цена на этих условиях определяется как наименьшее значение одного из четырех показателей, это:

цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей;

данные Минэкономразвития и торговли о средней таможенной стоимости импортного газа за прошлый месяц;

средняя цена реализации газа за предыдущий месяц на Украинской энергетической бирже;

цена по постановлению КМ № 867 от 19 октября 2018 года, рассчитытанная по формуле, указанной в постановлении.

То есть, согласно постановлению Кабинета министров № 485 от 5 июня 2019 года, какая цена из этих четырех вариантов ниже, такой тариф и устанавливается для бытовых потребителей и теплокоммунэнерго на ближайший месяц. А в следующем месяце тариф пересматривают с учетом изменившихся условий рынка.

Однако в обнародованном проекте Кабмина, помимо одномесячного периода для расчета цены газа для бытовых потребителей, вводится новый период, в котором цена газа фиксируется— с января по апрель 2020 года.

«Это позволит внедрить рыночный механизм осуществления НАК „Нафтогаз Украины“ продажи природного газа по сниженной фиксированной (страховой. — Авт.) цене с 1 января 2020 года на период первого квартала и апрель 2020 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в проекте отмечается, что в случае отказа бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключить договор с «Нафтогазом» на поставку газа по фиксированной цене с января по апрель 2020 года, компания будет продавать им газ по схеме, когда ежемесячно цена устанавливается как наименьшая из четырех приведенных выше показателей.

Любопытно, что большинство экспертов довольно настороженно относятся к желанию правительства ввести страховую цену на газ.

«Сомневаюсь в том, что людям нужно соглашаться на страховую цену газа, — сообщил агентству УНИАН экономический эксперт Олег Пендзин. — А если договор о транзите российского газа таки заключат и цена будет ниже? Потребитель будет переплачивать. Зачем людям играть с государством? В чем интерес государства, я понимаю. А человек в любом случае получит субсидию. Будет цена газа дороже — будет больше субсидия. Поэтому нет смысла суетиться.

Вы заключаете договор о том, что готовы платить по определенной цене три месяца. Цена пошла вверх — вы выиграли, цена осталась низкая — проиграли. Просто какая-то рулетка. Но человеку это зачем? Субсидия его все равно прикроет. Думаю, не следует в эту рулетку играть".

Есть другие причины, почему страховая цена выгодна не столько людям, сколько правительству и поставщикам голубого топлива.

«Населению предлагаемый механизм страховой цены на газ невыгоден, — сообщила «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая. — Поскольку на самом деле он не страхует от переплат. Условно говоря, потребитель берет на себя обязательство платить за товар, не зная ни ситуации на рынке, ни трендов, ни хотя бы краткосрочного своего финансового будущего. Тем более что ничего не сказано о процедуре, о том, могут ли потребители и на каких условиях отказаться от страховой цены и перейти на рыночную. Не будут ли они вынуждены в таком случае погашать задним числом разницу между рыночной и страховой ценой и тому подобное. Кроме того, неоднократно были случаи, когда по ходу дела правила менялись и, подписывая договор с одними условиями, потребитель через какой-то срок получал другие.

Мы должны понимать, что страховая цена — это забота не о населении, а исключительно о дефиците госбюджета и годовом балансе «Нафтогаза». Дело в том, что люди и промышленные потребители начали экономить и потреблять меньше газа, и не исключено, что прибыли «Нафтогаза» покажут снижение по итогам года. Населению Украины выгодна только одна цена на газ — справедливая и закономерная. А это та цена, которую составляет себестоимость газа собственной добычи + доставка до потребителя + амортизационные расходы. Всё! Остальные идеи и формулы могут быть не более чем новой упаковкой для «Роттердам+».

Стоит напомнить, что правительство отменило действовавшие ранее ограничения тарифов на горячую воду и отопление. По мнению экспертов, в случае подорожания газа, это приведет к подорожанию жилищно-коммунальных услуг.



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