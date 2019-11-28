Благодаря чему металлопластиковые окна смогут служить десятилетиями?

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Пластиковые окна считаются максимально надежными и долговечными. Производители нередко заявляют, что профильная система служит до полувека, а рабочий ресурс стеклопакета и фурнитуры может достигать нескольких десятилетий. В Европе, где металлопластиковые окна используются очень давно, хватает примеров, подтверждающих эти цифры. Да и украинский покупатель рассчитывает на аналогичную долговечность. Как же ее добиться на практике?

Грамотный выбор — основа основ

Чтобы металлопластиковые окна служили долго, нужно выбирать продукцию проверенных производителей. На профильные системы, стеклопакеты и фурнитуру известных марок распространяются солидные гарантийные обязательства, что уже подтверждает надежность. Следовательно, задача покупателя — обратиться в ту компанию, которая дает длительную гарантию и на готовую оконную конструкцию, выполненную по конкретным замерам.

Цены на окна в Киеве также влияют на выбор. К примеру, стремление сэкономить может сыграть злую шутку: покупатель возьмет изделие, которое не устраивает по теплоизоляционным свойствам или не лучшим образом защищает от шума с улицы. И при общей высокой надежности, не вызывающей нареканий, вероятно, вскоре у клиента возникнет желание обновить металлопластиковые окна. И если профиль выступает ограничивающим фактором, то просто заменить стеклопакет на более толстый не выйдет. Раньше времени придется менять всю конструкцию.

Чтобы подобное не случилось, изначально нужно учитывать все индивидуальные особенности объекта, включая этаж, сторону, на которую выходит квартира, качество системы вентиляции и отопления.

Монтаж прямо влияет на долговечность

Нивелировать безупречные по эксплуатационным свойствам металлопластиковые окна способны серьезные ошибки при монтаже. Если доверить установку неквалифицированным мастерам, можно серьезно потерять как в плане изоляционных параметров, так и по общей надежности и долговечности.

Неправильное выравнивание, несоблюдение требований по фиксации конструкции в проеме и другие огрехи могут стать причиной существенного сокращения срока службы оконной конструкции.

Правильная эксплуатация

Третий важный момент, о котором не стоит забывать — это соблюдение базовых правил использования. Металлопластиковые окна в Киеве нужно оберегать от различных механических воздействий. Наиболее чувствительными к ним являются стеклопакеты.

Фурнитура прослужит дольше, если не только обеспечить ей щадящую эксплуатацию, но и регулярно очищать ее элементы от загрязнений, производить смазку и настройку при наличии жалоб на работу.

Наименее чувствительным к внешним воздействиям является профиль. Но и его следует оберегать от бытовых приборов, таких как электрочайники, утюги или плойки. А чтобы окно выглядело безупречно, как будто только что установлено, дважды в год его нужно мыть.



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