Где смотреть онлайн «Александрия» – «Вольфсбург»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

Спорт

В четверг, 28 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов», вмещающем 34 512 болельщиков, пройдет матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете I между «Александрией» и немецким «Вольфсбургом». Начало игры — в 19:55.

Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении, выиграв поединки в национальных чемпионатах. Команда Владимира Шарана обыграла на домашней арене луганскую «Зарю» — 1:0 (Банада, 59), доведя свою беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей, а подопечные австрийского специалиста Оливера Гласнера прервали серию без побед во всех турнирах из восьми матчей, расправившись на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом» — 2:0 (Вегхорст, 19, Жоау Виктор, 65).

В прямой трансляции матч «Александрия» — «Вольфсбург» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 28 ноября в 19:55. Перед началом поединка эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» обсудят предстоящие поединки «Александрии» и «Динамо» в Лиге Европы, а после игры киевлян подведут итоги «украинского» дня в турнире.

Также футбольные болельщики смогут следить на отечественных каналах за прямыми трансляциями следующих матчей.

«Астана» — «Манчестер Юнайтед» «Футбол 1» 17:50

«Сент-Этьен» — «Гент» «Футбол 1» 19:55

«Мальме» — «Динамо» «Футбол 2» 22:00

«Арсенал» — «Айнтрахт» «Футбол 1» 22:00

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» сыграл в выездном поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» вничью — 1:1.

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