- 13:46 Стало известно, что на самом деле прятала Бочкарева в нижнем белье
- 13:40 Это политическое преследование: Зверобой резко высказалась об обысках
- 13:31 Поселили в развалинах: в Украине разгорается скандал из-за места дислокации морпехов
- 13:31 Оля Полякова неожиданно заговорила о разводе: откровенное признание певицы
- 13:28 О чем Зеленский будет говорить с Путиным в Париже: в СНБО раскрыли детали
- 13:23 Почти голая Леся Никитюк похвасталась аппетитными формами
- 13:21 Знаменитый британский повар и телезвезда скончался в Дубае в результате несчастного случая
- 13:11 Вентиль перекрывать не будут: в Украине рассказали, что будет с российским газом без договора о транзите
- 12:57 Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: появились результаты расследования
- 12:54 «Пожизненный срок»: архиепископ Кентерберийский шокировал высказыванием о Меган Маркл
- 12:45 Мендель назвала Литву Латвией и нашла этому странное оправдание
- 12:42 Не дали отвести ребенка в садик: появились важные данные об обысках у Маруси Зверобой
Где смотреть онлайн «Александрия» – «Вольфсбург»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
В четверг, 28 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов», вмещающем 34 512 болельщиков, пройдет матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете I между «Александрией» и немецким «Вольфсбургом». Начало игры — в 19:55.
Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении, выиграв поединки в национальных чемпионатах. Команда Владимира Шарана обыграла на домашней арене луганскую «Зарю» — 1:0 (Банада, 59), доведя свою беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей, а подопечные австрийского специалиста Оливера Гласнера прервали серию без побед во всех турнирах из восьми матчей, расправившись на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом» — 2:0 (Вегхорст, 19, Жоау Виктор, 65).
В прямой трансляции матч «Александрия» — «Вольфсбург» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 28 ноября в 19:55. Перед началом поединка эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» обсудят предстоящие поединки «Александрии» и «Динамо» в Лиге Европы, а после игры киевлян подведут итоги «украинского» дня в турнире.
Также футбольные болельщики смогут следить на отечественных каналах за прямыми трансляциями следующих матчей.
«Астана» — «Манчестер Юнайтед» «Футбол 1» 17:50
«Сент-Этьен» — «Гент» «Футбол 1» 19:55
«Мальме» — «Динамо» «Футбол 2» 22:00
«Арсенал» — «Айнтрахт» «Футбол 1» 22:00
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» сыграл в выездном поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» вничью — 1:1.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?