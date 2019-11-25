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Бывший муж Славы Каминской назвал причины развода

12:14 25 ноября 2019 164
Слава и Эдгар Каминские
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После развода участница группы «НеАнгелы» Слава и Эдгар Каминские не раскрывали причины расставания. Если певица иногда делилась своими переживаниями в сети, то ее бывший муж публиковал неопределенные посты, в которых лишь намекал на причины, почему они не смогли сохранить семью. Впервые о разводе он заговорил только сейчас, спустя полгода. Пластический хирург признался, что причиной расставания стало недоверие в семье — Слава постоянно его ревновала.

«Никто тарелками в меня не бросал, но, смотрите, я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций я не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а определенный момент, в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, например, сложности дома, а потом еще сложная операция», — рассказал Эдгар в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Также ему не нравилось то, что жена постоянно хотела усовершенствовать себя с помощью скальпеля.

«Большие формы, например, грудь, или как-то нос изменить, или губы… Мы ссорились и могли, даже не знаю, несколько дней, недель не общаться на эту тему», — поделился хирург с каналом «Украина».

Эдгар признался, что счастлив в новых отношениях, но афишировать их пока не намерен. Говорит, что мечтает создать семью и родить детей.

Сын Леон и дочь Лаура живут со Славой, но Эдгар видится с детьми и принимает участие в их воспитании. Бывшие супруги сейчас почти не общаются, только на тему детей. В конце интервью Эдгар признался, что уже счастлив в новых отношениях.

Слава успевает активно гастролировать и заниматься детьми. В сети она демонстрирует шикарную фигуру и закрутила новый роман.

Ранее она признавалась, что увеличила грудь, которую не стесняется демонстрировать в сети, и изменила форму носа.

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