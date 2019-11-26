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«Не можешь содержать детей — отдай их мне»: Слава Каминская шокировала заявлением бывшего мужа об алиментах (видео)

19:14 26 ноября 2019 342
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая развелась с пластическим хирургом Эдгаром, рассказала свою правду о расставании. Откровениями звезда поделилась в интервью Ольге Горбачевой, жене продюсера группы Юрия Никитина.

Слава, которая пыталась сохранить семью, рассказала свою версию о разводе и назвала истинные причины. Певица говорит, что их брак пошатнули вмешательство в семью родителей, которые принимали слишком активное участие в воспитании внуков.

«У нас все было прекрасно. Все было хорошо, пока не стали вмешиваться родители. Я могу сказать теперь с уверенностью, если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни. Нельзя, чтобы родители были очень часто вхожи в ваше личное пространство», — считает Каминская.

Она рассказала, что из-за частых визитов родителей, они чувствовали себя, как дома, не просто помогали присматривать за внуками, но и давали советы, как их воспитывать, нарушали личное пространство певицы.

«У нас первая ссора с Эдгаром была из-за нянь и родителей. Так получилось, мы не могли накормить ребенка, у нас новая няня. Старая родителей не устроила. Слово за слово, я не смогла отстоять свою позицию, так получилось, что моя мама влезла в коалицию с моей свекровью, им так давить меня авторитетом будет проще. Так получилось, что я рассказала Эдгару, он: «Вот с твоим характером, ты не права». То есть он не стал на мою сторону. Я ему говорю: «Я всегда становилась на твою сторону независимо от того, что ты делал», — рассказала Слава.

В какой-то момент участия родителей стало слишком много, Эдгар больше прислушивался к ним, чем к жене. Супруги пытались спасти брак, обращались к специалистам, но сохранить отношения не удалось.

Сейчас Слава воспитывает 4-летнего сына Леона и 3-летнюю дочь Лауру. Певица не препятствует общению отца с детьми. Говорит, что они видятся с папой не часто.

Слава говорит, что не смогла договориться с бывшим мужем о содержании детей. Когда обсуждали финансовую сторону развода, и Слава назвала необходимую для содержания детей сумму, Эдгар удивил жесткой фразой.

«Не можешь содержать детей — отдай их мне», — рассказала Каминская и добавила, что бывший муж оплачивает детский сад, иногда покупает вещи.

Ранее Эдгар дал интервью, в котором назвал причинами развода ревность Славы и ее желание изменить внешность.

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