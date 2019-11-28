Шоу-бизнес

Стало известно, что на самом деле прятала Бочкарева в нижнем белье

Проверка вещества, которое прятала в нижнем белье российская актриса Наталья Бочкарева во время задержания, подтвердила, что это — наркотик.

Также проверка действий полицейских, которые задерживали Бочкареву во время вождения в состоянии наркотического опьянения, показала отсутствие правонарушений.

Проверка проводилась, так как сама актриса заявляла, что на видео задержания — не она, а позже — что она, но задержали ее незаконно. Она также отрицала употребление и хранение наркотических веществ.

Отмечается, что Бочкарева находится под подпиской о невыезде, по факту происшествия заведено уголовное дело.

Напомним, что Бочкарева, когда ее остановила полиция, от медицинского освидетельствования отказалась. В ее нижнем белье было найдено вещество, похожее на наркотик.

Также напомним, что ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с Натальей Бочкаревой.

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