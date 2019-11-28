23.91 / 24.14 26.25 / 26.61
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Стало известно, что на самом деле прятала Бочкарева в нижнем белье

13:46 28 ноября 2019 139
Бочкарева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Проверка вещества, которое прятала в нижнем белье российская актриса Наталья Бочкарева во время задержания, подтвердила, что это — наркотик.

Также проверка действий полицейских, которые задерживали Бочкареву во время вождения в состоянии наркотического опьянения, показала отсутствие правонарушений.

Проверка проводилась, так как сама актриса заявляла, что на видео задержания — не она, а позже — что она, но задержали ее незаконно. Она также отрицала употребление и хранение наркотических веществ.

Отмечается, что Бочкарева находится под подпиской о невыезде, по факту происшествия заведено уголовное дело.

Напомним, что Бочкарева, когда ее остановила полиция, от медицинского освидетельствования отказалась. В ее нижнем белье было найдено вещество, похожее на наркотик.

Также напомним, что ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с Натальей Бочкаревой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Андрей Кончаловский

Кончаловский рассказал о пострадавшей в ДТП дочери (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер