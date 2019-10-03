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В сети появилось новое видео с задержанной Бочкаревой
В сети появилось новое видео задержания российской актрисы Натальи Бочкаревой, которую подозревают в вождении автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. У звезды в трусах якобы нашли кокаин.
В новом ролике видно, как Наталья спокойно слушает, как полицейский в присутствии понятых зачитывает протокол, объясняет права актрисы и предлагает ей пройти тест и медицинское обследование на содержания алкоголя в крови.
«Я отказываюсь», — говорит Бочкарева.
В это время другой полицейский осматривает и фотографирует машину Натальи — белый Cadillac Escalade.
Напомним, ранее исполнительница роли Даши Букиной отрицала факт задержания и употребление наркотиков. В видеообращении она назвала ситуацию происками «журналюг» и грозила судом. А потом и вовсе исчезла, не появляется и в социальных сетях.
Ранее своей выходкой на дороге разозлил актер Михаил Боярский, который припарковал машину в неположенном месте на полосе встречного движения. А потом еще и обругал журналистов.
Поведение звезд вызвало волну возмещения в сети. Гневный пост написала скандальная блогерша Лена Миро, вспомнив и покойную Юлю Началову, которую за год до смерти обвиняли в вождении авто в нетрезвом виде.
«Знаете, что самое страшное? Ведь она могла и человека переехать. Чьего-то мужа, отца, сына. Чью-то жену, мать, дочь. И я хочу справедливого наказания для этих всех „звезд“. Тех, кто считает себя выше других. Тех, кто уверен в своей безнаказанности», — возмущалась блогерша поведением Бочкаревой.
Ранее коллега Натальи списала ее странное поведение и признание в наличии наркотиков на тяжелую работу.
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