Клининговая компания — как помощник современной леди в ритме огромного мегаполиса

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Приятно видеть, чувствовать и осознавать, что Ваше жилье убрано настолько хорошо, что это вызывает неимоверную радость и даже гордость. Мол, всё сделала сама, такая умница, — думает она. Именно так мыслит большая часть представительниц прекрасного пола, которые своими нежными руками ежедневно борются с пылью и грязью в своих домах и квартирах. Но в этой далеко не классовой борьбе на невидимом фронте порядка сражаются не только наши милые дамы. Да Вы, наверное, угадали! Мы будем говорить о профессиональной уборке. Что же такое клининговая компания и какое место она занимает в буднях современной Золушки, рассказал директор департамента мобильного клининга Клининговой компании MasterHouse Олег Слабоденюк.

Сегодня Киев как один из крупнейших деловых центров Украины и Европы переживает неимоверный расцвет — в рамках своей новой, только введенной в эксплуатацию инфраструктуры, квартир, офисов, торговых и развлекательных центров. Нельзя не упомянуть и об огромном количество квадратных метров жилой недвижимости, которую приобретают счастливые новоселы и по старой традиции запускают кошку на порог дома. Но перед тем, как представитель славного кошачьего рода перешагнет порог квартиры или дома, что должно произойти? Правильно, комплексная уборка! И здесь выбор только за Вами, как осуществлять данное мероприятие. Своими силами? Или силами клининговой компании? Конечно, скептики клининга могут сказать, что всё это пережитки буржуазного прошлого, которое мы давно победили и, независимо от того, кокой сейчас год, женщина должна уметь убирать свой дом сама и самостоятельно.

Уметь убирать, конечно, женщина должна, но всегда ли она обязана это делать своими силами? И не будет ли правильнее хоть изредка помогать ей в этой рутиной работе? Хотя бы в весенний период, когда нужно сделать большую генеральную уборку. А может быть, впереди новогодние праздники и Вы ждете гостей? У Вас дома планируется проведение дня рождения? Мы полагаем, что вывод просто очевиден: клининговая компания — это просто незаменимый помощник в любом современном доме. И на него можно возложить всю рутинную работу. При этом нужно понимать, что современная женщина в реалиях сегодняшнего дня далеко не домохозяйка, стоящая у плиты, а полноценный участник различных ветвей экономики и бизнес-кругов, кругозор которой направлен намного дальше, чем ежедневная работа по уборке квартиры или дома.

И если Вы все-таки согласились с нами и пришли к выводу, что Вам нужен профессиональный клининг — как реальный помощник в быту, то, выбирая себе в помощники клининговую компанию, не поленитесь посмотреть отзывы о работе заинтересовавшего Вас предприятия.

Обязательно поговорите с менеджерами, у которых детально узнайте, какая у них материально-техническая база оборудования и химических компонентов. Сколько времени будут проводиться клининговые мероприятия. И только после этого делайте свой выбор в пользу того или иного кандидата.

Помните, что доверять свой дом можно только профессионалам, репутация которых сомнений не вызывает!

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