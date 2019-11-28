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«Порноскандал» в одесском онкодиспансере: камеру в кабинете установил врач

14:42 28 ноября 2019 437
В кабинете врача
Инф. «ФАКТОВ»

Выяснились подробности работы «порностудии», которая действовала в арендованном кабинете УЗИ Одесского областного онкодиспансера.

Об этом сообщает «Думская».

Издание ссылается на источник в прокуратуре, который утверждает, что арендатор кабинета, врач высшей категории Т., скорее всего, не имеет отношения к передаче на порносайт видеозаписей с пациентками.

Он установил камеры совершенно для других целей. Он арендует в Одессе четыре кабинета УЗИ, в которых работают врачи и медсестры. Записывающее оборудование врач приобрел для контроля финансовых вопросов — это обычные камеры, которые были открыто установлены.

Правоохранители установили всех, кто мог получить доступ к видеозаписям, сейчас следствие выясняет, кто собирал и распространял материалы порнографического характера.

Но сам факт установки камер доктором также получит правовую оценку.

Как сообщалось ранее, в областном онкодиспансере сказали, что не имеют отношения к «порноскандалу».

Фото: «Думская»

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