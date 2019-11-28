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Украина

«Не рассчитал силу»: «слуга народа» рассказал о своей судимости

15:32 28 ноября 2019 509
Андрей Богданец
Инф. «ФАКТОВ»

Нардеп от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец, которого избрали по мажоритарному округу № 163 на Тернопольщине, признался в своей судимости. Ранее возник скандал с судимостью «слуги народа» Иванисова. Подробности Богданец сообщил в своем Facebook.

По словам нардепа, инцидент произошел в 2015 году. Тогда он воевал на Донбассе в составе батальона «Січ» и приехал в отпуск. На дороге у него произошел конфликт с другим водителем. Во время спора собеседник плюнул Богданцу в лицо. В ответ будущий депутат «один раз ударил, не рассчитав силы».

Брагинец сказал, что признал свою вину и оплатил пострадавшему лечение.

Ранее сообщалось, что в юности «слуга народа» Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование, пребывая в достаточно комфортных условиях.

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