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Украина

В гардеробе — пальто овер-сайз и обувь на каблуке: из украинских женщин-военных сделают модниц (видео)

16:17 28 ноября 2019 268
женщины
Инф. «ФАКТОВ»

Для украинских женщин-военнослужащих разработали новые образцы повседневной формы, которые запустят в промышленное производство уже со следующего года.

Как говорится в сюжете ТСН, повседневную женскую форму в управлении материального обеспечения минобороны начали разрабатывать с 2018 года.

Во время ее разработки изучали опыт стран-членов НАТО. Смотрели, как там одеваются женщины, и думали, что полезного можно извлечь для нашей страны.

Модифицировали в гардеробе галстук, который нравилась женщинам. Появилось стильная фуражка, джемпер, пальто овер-сайз, сделанное по принципу шинели и туфли на невысоком каблуке.

Новая форма пришлась женщинам по душе. Многие женщины-военнослужащие, которые тестировали новшества, считают, что она улучшает настроение.

Женщины военные отмечали изящную фуражку. Головной убор стал более элегантным, таким, который больше подходит женщине к ее опрятной прическе. Проектировали фуражку долго. И теперь, признаются военные, пришли к модели, которая нравится почти всем представительницам прекрасного пола.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о зимней форме для ВСУ, которая производится из мембранной ткани. Основным свойством материала является водонепроницаемость и паровыводимость, что очень важно в полевых условиях. А также писали, что для снайперов был разработан специальный вид экипировки.

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