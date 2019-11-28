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Оккупанты обвинили в терроризме «атамана крымского казачества», награжденного медалью «За возвращение Крыма» (видео)
В четверг, 28 ноября, в оккупированном Крыму силовики провели обыски у пророссийского общественного активиста Сергея Акимова. Ранее визит на полуостров стоил российскому актеру роли в украинском сериале. Подробности о деле Акимова сообщают Крым.Реалии.
«Акимова сейчас доставляют в Киевский районный суд (Симферополя — КР) для избрания меры пресечения. Я так понимаю, что в ближайшее время будет и решение», — заявил председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов.
Крым. Реалии связались с Сергеем Акимовым — он подтвердил, что его «скорее всего арестуют».
Акимов известен как «атаман крымского казачества» — он участвовал в аннексии полуострова и награжден медалью «За освобождение Крыма». Но в российских реалиях Акимов остался без работы. После этого неоднократно выходил на одиночные пикеты и митинги против действий крымских властей, участвовал в митинге «Обманутый Крым».
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму «власти» придумали неадекватную анкету для педагогов.
Фото: krymr.org
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