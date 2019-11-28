Украина

В четверг, 28 ноября, в оккупированном Крыму силовики провели обыски у пророссийского общественного активиста Сергея Акимова. Ранее визит на полуостров стоил российскому актеру роли в украинском сериале. Подробности о деле Акимова сообщают Крым.Реалии.

«Акимова сейчас доставляют в Киевский районный суд (Симферополя — КР) для избрания меры пресечения. Я так понимаю, что в ближайшее время будет и решение», — заявил председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов.

Крым. Реалии связались с Сергеем Акимовым — он подтвердил, что его «скорее всего арестуют».

Акимов известен как «атаман крымского казачества» — он участвовал в аннексии полуострова и награжден медалью «За освобождение Крыма». Но в российских реалиях Акимов остался без работы. После этого неоднократно выходил на одиночные пикеты и митинги против действий крымских властей, участвовал в митинге «Обманутый Крым».

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму «власти» придумали неадекватную анкету для педагогов.

Фото: krymr.org

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