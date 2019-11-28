Шоу-бизнес

Еще одного известного российского актера не пустили в Украину из-за Крыма

Еще одного известного российского актера Николая Иванова не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма. Точно так же, как ранее отказали во въезде на территорию нашей страны актрисе Маргарите Аброськиной.

«Гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска, а во время беседы рассказал, что был в Крыму годом ранее. В связи с этим Украина запретила ему въезд сроком на три года», — говорится в официальном сообщении Госпогранслужбы.

Иванова завернули из аэропорта в Борисполе 27 ноября, а также запретили ему въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Иванова отправили обратно в Минск. На своей странице в Instagram он оставил лаконичное сообщение по этому поводу.

Известно, что он приезжал на кастинг на роль в новом сериале. Очевидно, фильм будут снимать без него.

Иванов известен по ролям в фильмах «Москва. Центральный округ — 2», «Люди и тени — 2. Оптический обман». Звездная роль пришла к актеру в 2005 году вместе с картинами «Мы умрем вместе», «Собака Павлова». Среди его новых работ — роли в «25-й час», «Хождение по мукам», «Гадалка», «Маруся».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из-за посещения аннексированного Крыма с нарушением законов Украины въезд в страну запретили также телеведущим Екатерине Варнаве, Дане Борисовой и Насте Ивлеевой, артисту Егору Криду и другим.

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