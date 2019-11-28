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Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену (видео)
65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель поднималась на сцену, чтобы произнести речь на проходившей в Берлине конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности, когда она неожиданно споткнулась и упала. Как сообщат издание Daily Mail, немецкий политик пошутила, что не заметила ступенек, но в следующий раз она воспользуется ими.
Ранее у Ангелы Меркель были проблемы со здоровьем. Так, 18 июня ее заметно трясло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Девять дней спустя ее била дрожь во время встречи с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. А в июле она плохо себя чувствовала во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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