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Facebook «сломался» второй раз за последние три дня
В четверг, 28 ноября, пользователи Facebook вновь жалуются на сбои в работе популярной социальной сети. Предыдущий масштабный сбой произошел в понедельник, 25 ноября.
Сервис Downdetector приводит статистику, которая показывает соотношение различных видов сбоев: 36% пользователей имели проблемы с входом, 33% — с обновлением ленты и 31% заявили о полном «блэкауте».
Больше всего жалоб поступило от пользователей из Монреаля, а также из американских городов Детройт и Сан-Диего. В Европе есть проблемы в Лондоне, Варшаве, Токио. Поступают жалобы и из Украины.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 ноября, около 15:00 популярный мессенджер Telegram подвергся масштабным сбоям. Многие пользователи Telegram вынуждены многократно перезапускать мессенджер или пользоваться альтернативными приложениями.
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