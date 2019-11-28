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Происшествия

Фура протаранила маршрутку в Днепре: момент попал на видео

19:09 28 ноября 2019 221
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 28 ноября, в Днепре произошло ДТП с грузовым автомобилем и маршрутным такси, в котором находились пассажиры. Днем раньше в Днепре автомобиль сбил 15-летнего парня.

Авария с фурой и маршруткой случилась на перекрестке Слобожанского проспекта и Байкальской.

Как сообщает Информатор, грузовик ехал по улице Байкальской, а маршрутка двигалась по проспекту Слобожанскому в сторону выезда из города. Удар пришелся на правую часть кузова маршрутки.

В результате столкновения пассажирский автобус развернуло и он остановился возле парковки супермаркета.

В аварии пострадали мужчина и женщина. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу № 6.

На месте работали медики и полиция.

Напомним, на днях на трассе Киев-Сумы в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами и автомобиль «Нисан». Микроавтобус вылетел в кювет. Пострадали 6 человек.

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