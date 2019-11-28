- 19:43 Я вам покажу бекон: дикий кабан ворвался в McDonald’s, перепугав посетителей
- 19:40 Владельцем сети борделей в Киеве оказался бывший полицейский
- 19:31 Пожар в Одессе: пенсионерка и ребенок погибли из-за неисправного удлинителя
- 19:29 Британский журнал, приписавший Севастополь России, рассказал, как исправит ошибку
- 19:21 В платке и с собакой: королева Елизавета уехала из Лондона
- 19:14 Где смотреть онлайн «Александрия» – «Вольфсбург»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 19:09 Фура протаранила маршрутку в Днепре: момент попал на видео
- 18:54 ДТП с Кулебой: участники нашумевшей аварии встретились в больнице
- 18:53 Портовики подписали обращение с просьбой уволить и. о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса, — СМИ
- 18:53 На свободу — с чистой совестью: Минюст анонсировал массовое закрытие тюрем в Украине
- 18:39 Видео эмоциональной встречи хозяина с потерявшимся семь лет назад котом умилило сеть
- 18:17 Facebook «сломался» второй раз за последние три дня
Фура протаранила маршрутку в Днепре: момент попал на видео
В четверг, 28 ноября, в Днепре произошло ДТП с грузовым автомобилем и маршрутным такси, в котором находились пассажиры. Днем раньше в Днепре автомобиль сбил 15-летнего парня.
Авария с фурой и маршруткой случилась на перекрестке Слобожанского проспекта и Байкальской.
Как сообщает Информатор, грузовик ехал по улице Байкальской, а маршрутка двигалась по проспекту Слобожанскому в сторону выезда из города. Удар пришелся на правую часть кузова маршрутки.
В результате столкновения пассажирский автобус развернуло и он остановился возле парковки супермаркета.
В аварии пострадали мужчина и женщина. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу № 6.
На месте работали медики и полиция.
Напомним, на днях на трассе Киев-Сумы в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами и автомобиль «Нисан». Микроавтобус вылетел в кювет. Пострадали 6 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...