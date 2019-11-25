- 20:07 В Украине закрывается еще одно известное печатное издание
- 20:06 Напоил и воспользовался: в Одессе арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании 15-летней падчерицы
- 20:02 Украинский "гумконвой" для России: активисты принесли унитазы к посольству РФ в Киеве
- 19:42 Под Киевом в ДТП с авто судьи пострадали 6 человек
- 19:37 Жены донецких горняков просят Путина о выплате зарплаты мужьям
- 19:26 Лучший бомбардир «МанСити» не сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов
- 19:18 «Надеюсь, всем «залетит»: Зеленский придумал новый формат общения с избирателями в интернете
- 19:16 Протестующие жители заблокировали центр города на Днепропетровщине: что происходит
- 19:02 Слишком тонкий: в полиции рассказали о первых жертвах первого льда в Украине
- 18:54 Вера Брежнева с новой прической рассказала, что ее раздражает
- 18:52 Николаевский зоопарк начал прием от населения летучих мышей
- 18:39 В Раду подали законопроект о запрете дельфинариев в Украине
Под Киевом в ДТП с авто судьи пострадали 6 человек (фото)
На трассе «Киев-Сумы» в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами и автомобиль председателя Прилуцкого районного суда Черниговской области. Напомним 24 ноября в ДТП под Киевом попала машина уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы.
В результате ДТП в Броварском районе в районе села Гоголева 6 травмированных, из которых 5 получили переломы разной степени тяжести. Микроавтобус вылетел в кювет.
Водитель маршрутки получил легкие травмы, а три пассажира — переломы различной тяжести. В легковушке — двое пострадавших, так же с переломами, один из них — председатель суда.
По информации «Трибуна- Бровари», в легковом автомобиле «Нисан» ехал председатель Прилуцкого районного суда Черниговской области Александр Ильченко.
В Броварском отделе полиции уточнили, что виновным является водитель маршрутки. Он выезжал с второстепенной дороги на трассу и не пропустил автомобиль председателя суда, который двигался по автостраде.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП на трассе «Киев-Чернигов», жертвами которого стали два пешехода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...