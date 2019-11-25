Происшествия

Под Киевом в ДТП с авто судьи пострадали 6 человек (фото)

На трассе «Киев-Сумы» в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами и автомобиль председателя Прилуцкого районного суда Черниговской области. Напомним 24 ноября в ДТП под Киевом попала машина уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы.

В результате ДТП в Броварском районе в районе села Гоголева 6 травмированных, из которых 5 получили переломы разной степени тяжести. Микроавтобус вылетел в кювет.

Водитель маршрутки получил легкие травмы, а три пассажира — переломы различной тяжести. В легковушке — двое пострадавших, так же с переломами, один из них — председатель суда.

По информации «Трибуна- Бровари», в легковом автомобиле «Нисан» ехал председатель Прилуцкого районного суда Черниговской области Александр Ильченко.

В Броварском отделе полиции уточнили, что виновным является водитель маршрутки. Он выезжал с второстепенной дороги на трассу и не пропустил автомобиль председателя суда, который двигался по автостраде.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП на трассе «Киев-Чернигов», жертвами которого стали два пешехода.

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