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Происшествия

Владельцем сети борделей в Киеве оказался бывший полицейский (фото, видео)

19:40 28 ноября 2019 78
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший полицейский организовал в Киеве сеть борделей, которые работали под вывеской массажных салонов. Ранее в Запорожье разоблачили целую подпольную сеть публичных домов, которые были замаскированы под «клубы для мужчин» и стриптиз-клубы.

Как сообщили в столичной полиции, организатор интимного бизнеса в Киеве, в 2015 году уволенный со службы, представлялся полицейским, создавая иллюзию у «подопечных» своего влияния и защиты этого «бизнеса».

По информации полиции, бордели были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через интернет. В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо соорганизаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.

В целом они обустроили места для оказания интимных услуг по трем адресам в центральной части Киева. При этом к оказанию этих услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проститутки получали от клиентов от 700 до 3000 гривен. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальные — оставляли себе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские пресекли деятельность группы, которая организовала и обеспечивала функционирование трех борделей.

Семерых фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Им грозит от четырех до семи лет лишения свободы.



Ранее сообщалось, что СБУ подозревают в скандале с польскими проститутками и бизнесменами.

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