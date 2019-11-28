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- 20:23 «Уже было несколько раз»: Потап рассказал о тайных свадьбах с Каменских
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«Уже было несколько раз»: Потап рассказал о тайных свадьбах с Каменских
Известный шоумен и продюсер Потап, который ранее рассказал, как Настя Каменских изменила его жизнь, сделал новое откровенное признание. Он рассказал, что яркая свадьба, которую они отгуляли в мае этого года, не первая в их с Настей жизни. Оказывается, они не раз оформляли отношения. При этом, умудрялись долгие годы скрывать их от общественности.
«Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая, чувак», — признался Потап в интервью The Flow.
Он также раскрыл подробности их романа, и рассказал, как зарождались отношения, в которых были и зависть, и ненависть и даже вражда. Бурные чувства, одолевавшие Потапа годы работы с Настей, оказались самой настоящей любовью. Поняв, что может ее потерять, Потап решился открыться.
«Сначала у Насти закончился контракт, ее позвали другие продюсеры, она решила уйти. Мне стало так больно от этого… Я сказал: „К кому ты уходишь?! Куда?! Ну и катись!“. А внутри-то происходила совсем другая реакция. Потом случился похожий момент — я хотел, чтобы мы поссорились, и я собрался уходить. А потом пришел обратно, сильно пьяный, и сказал ей: „Я люблю тебя. Никуда не отпускаю! Ты моя“. Утром я проснулся в самолете, она мне: „Ты помнишь, что ты говорил?“. Я: „Нет, не помню, ничего не было“. И у нас начался открытый энергетический контакт друг с другом, потому что приоткрылась эта дверь», — откровенно рассказал Потап.
Сейчас он не скрывает свои чувства, обнимает и целует жену на публике, не устает признаваться ей в любви. И счастлив от того, что больше не нужно прятаться от публики.
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