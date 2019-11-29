Жуткая поезда: в Кропивницком женщине оторвало полпальца дверью маршрутки (видео)

Происшествия

В городе Кропивницкий, где мальчик благодаря интернету смог выполнить свое заветное желание, недавно произошел намного более печальный случай: женщина пережила операцию по ампутации части мизинца после поездки в переполненной маршрутке.

Об этом передает ТСН.

Сообщается, что пенсионерка Клавдия Цима возвращалась с правнучкой из кинотеатра и пару остановок решили проехать на маршрутке.

«Двери закрываются и чувствую, что что-то зажато. Говорю, что у меня ноготь оторвало. Я не видела, что у меня уже там полпальца нет», — вспоминает женщина.

Потерпевшая перемотала палец платком, доехала домой. Когда увидела, что ей оторвало полпальца, то на такси поехала в травмпункт

В свою очередь, водитель маршрутки, в которой женщина получила травму, оправдывается тем, что предупреждал ее об опасности и просил не входить в транспортное средство.

Сейчас пострадавшая лечится за собственный счет, так как не может получить компенсацию от страховой компании из-за того, что не вызвала на место происшествия полицию и скорую помощь.

Также для получения помощи нужно иметь на руках билет на поездку, которого у нее нет.

Единственное, чем смогли «помочь» на транспортном предприятии, так это обещанием провести внеплановые инструктажи для водителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе из маршрутки на ходу выпала женщина; поездка для нее закончилась сотрясением мозга.

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