Мечты сбываются: 8-летний украинец собрал миллион лайков в Instagram, чтобы получить собаку

Житейские истории

Восьмилетний Кирилл Пацеля из Кропивницкого давно мечтал о собаке. Мальчик хотел завести лабрадора, но мама ни в какую не соглашалась. Не оставляя надежды добиться желаемого, Кирилл продолжал уговаривать родителей. И в конце концов мама предложила сыну компромисс: выставить в Instagram свое фото с плакатом, на котором будет написано, что он хочет собаку. Если фото наберет миллион лайков, собаку ему купят. Мальчик так и сделал. Хотя не очень-то верил, что из этого что-то получится. Кирилл не был успешным блогером с тысячами подписчиков, и его шансы набрать под фото миллион лайков, казалось, равнялись нулю. Тем не менее фотография Кирилла с плакатом собрала миллион лайков за пять дней! Исполнить мечту ребенка своими лайками помогли тысячи людей из разных уголков планеты. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о маленьком музыканте из Славянска, который приехал в Киев, чтобы заработать на саксофон.

«Я была уверена, что за время, пока фото будет набирать лайки, успеет подрасти младший ребенок»

Сейчас у Кирилла Пацели уже больше семи тысяч подписчиков. Их количество постоянно растет. А мальчик теперь выставляет свежие фотографии со своей любимицей — трехмесячным лабрадором Милли.

— В то, что Кирилл сможет собрать под своей фотографией больше миллиона лайков, мы с мужем не верили, — призналась «ФАКТАМ» мама Кирилла Юлия. — Даже для блогеров с сотнями тысяч подписчиков миллион лайков под фото — очень большая удача. А тут ребенок, страница которого в Instagram ничем не отличается от страниц его сверстников… Я была уверена, что ничего из этого не выйдет. Покупать сыну собаку, честно говоря, не собиралась. Мне было совсем не до лабрадора: год назад родила второго ребенка, поэтому забот сейчас и так выше крыши. Я объясняла все это Кириллу, но он не переставал мечтать. Сын просил собаку, еще когда мы жили в Одессе (в Кропивницкий переехали только в начале этого года). Иногда доходило до слез. Увидит у кого-то на улице щенка — и начинается…

А недавно мы гуляли с Кириллом и младшим сыном, и на светофоре к коляске с ребенком подбежал лабрадор. Пес положил лапы на коляску, попытался радостно облизать ребенка. Его хозяйка, естественно, начала извиняться. А Кирилл пришел в восторг. И с тех пор стал просить именно лабрадора.

Идею с лайками и плакатом придумали не мы. Несколько месяцев назад такое фото в Instagram выставила девочка из Нидерландов. Она написала на плакате, что очень хочет собаку, и попросила пользователей ее поддержать. Мы с мужем тогда тоже лайкали ее пост и переживали, наберет ли она миллион. Набрала. Причем во многом благодаря пользователям из Украины. Девочка потом еще писала, что намного больше лайков получила из Украины, России и Беларуси, а не из родных Нидерландов (интересно, что у нас потом была похожая ситуация: пост Кирилла, как ни странно, больше лайкали иностранцы, чем украинцы). Одним словом, та девочка своей цели добилась и собаку получила. Мы с мужем тогда искренне за нее порадовались.

Тем временем сынок не переставал настойчиво просить лабрадора. И я, вспомнив о девочке из Нидерландов, в шутку предложила ему сделать то же самое. А сама при этом подумала: даже если вдруг пост Кирилла и наберет миллион лайков (чего, как мне казалось, не могло быть в принципе), то произойдет это не раньше, чем через год-два. Решила, что за время, пока фото будет набирать лайки, успеет подрасти младший ребенок — и тогда, возможно, действительно купим собаку. Но все произошло совсем не так, как я планировала (смеется).

Кирилл тут же нарисовал плакат, на котором написал: «My mom said I can get a puppy only if I can get 1 million likes» («Моя мама сказала, что я получу щенка, только если смогу получить миллион лайков»). Кирилл выставил фото вечером 17 октября. А уже утром следующего дня фото набрало больше 50 тысяч лайков!

Этот снимок набрал миллион лайков за пять дней

— Это было что-то невероятное, — говорит Юлия. — Уже через десять минут после того, как Кирилл выставил пост, набралось две тысячи лайков. Я не могла в это поверить, отправляла скриншоты своим родителям… Причем Кирилл под своей публикацией не поставил ни одного хэштега — тем не менее она мгновенно начала распространяться по Сети. Я разместила его фото в свои «истории» (блок в Instagram, позволяющий публиковать короткие фото или видео с событиями, которые происходят прямо сейчас. — Авт.). Но у меня закрытая страница и чуть больше двухсот подписчиков, поэтому большого количества лайков моя помощь точно не принесла. Разве что об инициативе Кирилла узнали мои друзья. Пост сына они, естественно, тоже лайкнули и, видя, как быстро набираются лайки, стали надо мной подшучивать: мол, миллиона еще нет, но уже понятно, что мой план оттянуть момент покупки собаки не сработал.

«Кирилл не мог поверить в то, что происходит, и все время повторял: «Я в шоке!»

По словам Юлии, когда пост Кирилла собрал первые сто тысяч лайков, она уже решила ехать к заводчикам. Правда, сыну ничего об этом не сказала.

— Я уже понимала, что собаку мы в любом случае купим. Ведь сто тысяч лайков — тоже очень много, — продолжает Юлия. — Тем более что количество лайков продолжало увеличиваться. Знакомая как раз сбросила мне контакты заводчика лабрадоров. Я поехала на просмотр без Кирилла. Мы с мужем держали интригу, ведь договаривались о миллионе лайков. И пока сын следил за тем, сколько набирает его пост, мы познакомились с собакой. Мне она сразу понравилась. Такой искренний, добрый и смешной щенок. Собачка тут же признала меня, начала играть. Я сказала заводчику, что через несколько дней мы ее заберем. А сама тем временем заказала весь необходимый инвентарь — поводки, миски, игрушки.

Пост Кирилла тем временем продолжал активно набирать лайки. Двести тысяч, триста тысяч… Их количество росло в геометрической прогрессии. Сын и сам не мог поверить в то, что происходит. Кирилл все время повторял: «Я в шоке!» Фото сына активнее всего лайкали пользователи из Турции, Греции, Арабских Эмиратов, Таиланда. Среди них были и публичные лица, например, ведущая греческого проекта «Голос». А один арабский шейх написал Кириллу, мол, пусть твоя мама вышлет номер банковской карты — и я пришлю ей деньги на покупку собаки. Другие просто от всего сердца желали Кириллу, чтобы его мечта наконец исполнилась. Под фотографией люди оставили несколько тысяч комментариев. Сына действительно поддержал весь мир.

О том, что я ездила к заводчику, Кирилл все-таки узнал. Конечно же, сразу начались расспросы, от которых я уклонялась как могла. А когда на пятый день после появления фотографии в Instagram она таки набрала миллион лайков, уже незачем было шифроваться. Я рассказала сыну, что совсем скоро у нас появится лабрадор. Кирилл был на седьмом небе от счастья!

Через несколько дней, когда прибыл заранее заказанный инвентарь, Юлия забрала собаку. Встречу Кирилла с его Милли женщина засняла на камеру. Щенок, радостно виляя хвостом, тут же начал облизывать своего маленького хозяина. А Кирилл обнимал собаку, смеялся и повторял: «Обожаю, обожаю!»

Милли — любимица всех членов семьи

— Я с трудом сдерживала слезы, — рассказывает Юлия. — Едва собака переступила порог квартиры, бросилась к Кириллу — будто они давно знают друг друга и долго не виделись. Пес сразу увидел в нем друга. С тех пор они неразлучны. Сын, как и обещал, сам гуляет с Милли, играет, даже убирает за ней (а так как щенок не был приучен к туалету, первую неделю нам приходилось делать это постоянно). Встает рано утром в любую погоду, даже в выходной, чтобы с ней погулять. Наверное, с появлением Милли Кирилл стал ответственнее. И уж точно счастливее.

«Кличку мне посоветовали подписчики. Милли — от слова «миллион»

В разговоре с корреспондентом «ФАКТОВ» Кирилл признался, что теперь он «самый счастливый на свете».

— Мы с Милли уже так привыкли друг к другу, — говорит Кирилл. — Мы вместе две недели. За это время Милли научилась ходить в туалет на улицу. Иногда может еще пописать дома, но уже не где попало, а на пеленочку. Иногда с ней тяжеловато на улице. Она как пылесос: хочет засосать в себя все, что ей попадается. Как сказал мой дядя, она у нас любит стрит-фуд, то есть все, что валяется на улице. Мы отучаем. Еще она грызет мои игрушки, но обувь не трогает. Милли такая активная! Она все время хочет прыгать, бегать, играться. Мы часто играем с палочкой. Скоро начну учить ее командам.

«Теперь я самый счастливый человек на свете!» — говорит Кирилл

Кирилл рассказал, что к своей мечте шел очень долго:

— Я так давно хотел собаку! И все время говорил маме: «Купи собаку, купи собаку». А она не соглашалась. Говорила, что сейчас и так тяжело, потому что у нее и я, и мой братик. Когда мама предложила мне нарисовать плакат и выставить в Instagram, не верил, что смогу набрать миллион лайков. И до сих пор не знаю, как так случилось.

— Имя собаке сам придумал?

— Нет. Это мне посоветовали подписчики. Милли — от слова «миллион». Мне до сих пор пишут люди из разных стран. Многие поздравляют, говорят, что очень рады за меня. Нас с Милли даже на улице теперь узнают, представляете? Подходят незнакомые люди и спрашивают: «Это же ты набрал миллион лайков?» И просят меня продолжать вести страницу. Я так и делаю. Теперь буду выставлять фотографии с Милли и рассказывать, как она живет в нашей семье.

— Из всех членов семьи только я не хотела покупать собаку, — говорит Юлия. — А сейчас люблю ее не меньше, чем Кирилл. Я думала, что это равносильно появлению третьего ребенка, о котором постоянно нужно будет заботиться. В каком-то смысле так оно и есть. Но радость, которую Милли принесла в наш дом, не сравнится ни с чем. Милли, кстати, сразу полюбила не только Кирилла, но и нашего годовалого сыночка. У них сейчас много общего, они грызут одни и те же игрушки (смеется). Когда Милли кладет мне на ладонь свой мокрый носик или уютно сопит у меня на коленях, я понимаю, что без нее наша семья была бы неполной.

Фото из Instagram

