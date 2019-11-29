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"Медсестра Кейт": жена принца Уильяма тайно работала два дня в роддоме Лондона

Для 37-летней герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которую недавно британские таблоиды заподозрили в беременности, работа с благотворительными организациями в сфере здравоохранения — важная часть официальных обязанностей.

Об этом напоминает Woman.ru со ссылкой на Mirror.

Однако супруга принца Уильяма, похоже, решила не ограничиваться «официозом» и пойти еще дальше — поработать в родильном отделении Кингстонского госпиталя на юго-западе Лондона.

Издание пишет, что 27 ноября на сайте королевской семьи появилось объявление о том, что «герцогиня Кембриджская завершила двухдневную практику в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне».

Ее работа там не афишировалась до завершения, и никаких подробностей о ней не приводится.

Кингстонская больница известна тем, что в 2018 году в ней появилось на свет 5 900 детей. Больница также предлагает женщинам помощь в домашних родах. Но что нового для себя пыталась узнать мама троих детей, остается загадкой.

Напомним, что собственные дети герцога и герцогини Кембриджских родились в госпитале Святой Марии в Лондоне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон внезапно отменила свой выход в свет, оставив мужа в одиночестве.

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