Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком: британцы нашли доказательства

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Настоящей причиной отмены женой принца Уильяма Кейт Миддлтон публичных мероприятий стала ее четвертая беременность.

Об этом пишет российское издание «7 дней» со ссылкой на британскую Express.

«Как сообщил инсайдер, хорошо знакомый с положением дел в королевской семье, герцогиня ждет четвертого ребенка. Причем она, как в первые свои три беременности, снова чувствует себя не слишком хорошо, поэтому вынуждена отменять свои появления на публике и не сможет присутствовать за праздничным столом Елизаветы», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что когда Кэтрин вынашивала всех своих детей —Джорджа, Шарлотту и Луи — она страдала от патологического токсикоза беременных. И это заставляло ее вносить изменения в разработанный заранее график своих появлений на публике. По всей видимости, теперь история повторяется уже в четвертый раз.

Впрочем, если эта информация правдива, то в скором времени королевская семья должна официально подтвердить четвертую беременность герцогини. История показывает, что Уильям и Кейт не привыкли скрывать грядущие пополнения в семье до последнего момента.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что эксперт по языку жестов Джуди Джеймс проанализировала поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время посещения ими выступления Королевского варьете в лондонском театре Палладиум. И пришла к выводу, что супруги влюблены друг в друга, как и в самом начале своих отношений. За восемь лет брака их чувства не только не ослабели, но и, напротив, упрочились.

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