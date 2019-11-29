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Украина провела переговоры с Россией по поводу газа: что об этом известно

В четверг, 28 ноября, в столице Австрии Вене, где любят совещаться некоторые олихагрхи, состоялись украинско-российские переговоры по газу с участием Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Министра энергетики РФ Александра Новака, руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», а также председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики РФ.

Согласно сообщению российского министерства, в Вене стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Российская сторона заявила, что в результате встречи «достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни».

Как известно, дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Позиции Украины на этих переговорах значительно укрепились в последнее время, в связи с тем, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес положительное для НАК «Нафтогаз Украины» решение по жалобе ПАО «Газпром» (Россия) на решение Стокгольмского арбитража. Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Помимо отклоненной жалобы «Газпрома» суд также постановил, чтобы российская компания компенсировала расходы НАК на судебный процесс в размере 1,022 млн евро и 1,65 млн грн, а также отклонил обращение «Газпрома» о секретности.

В сложившейся ситуации РФ старается найти способы выхода из тупика, которые позволили бы ей не платить Украине согласно решению Апелляционный суда, а также «оттянуть» время до запуска газопровода «Северный поток-2», когда ее позиции значительно усилятся.

Поэтому в «Газпроме» выступили с заявлениями о том, что «необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств». Кроме того, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20−25%.

В свою очередь, 5 ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался «понять и простить» 22 миллиарда долларов Газпрому.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября «Нафтогаз» ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

При этом в НАК Нафтогаз предполагают, что, скорее всего, Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, поэтому начали подготовку к этому. Так, 7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) «Гребеники» на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что даже если Россия, требующая от украинской стороны отказаться от судебных процессов, не подпишет контракт на транзит газа через нашу территорию, Украина не будет «перекрывать вентиль». По словам Витренко, энергоноситель, поступающий в Украину без контракта, будет закачиваться в подземные хранилища, а после документального оформления — направлен туда, куда владелец с соответствующими документами скажет его направить.

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