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Украина

Вентиль перекрывать не будут: в Украине рассказали, что будет с российским газом без договора о транзите

13:11 28 ноября 2019 187
Газ
Инф. «ФАКТОВ»

Даже если Россия, требующая от украинской стороны отказаться от судебных процессов, не подпишет контракт на транзит газа через нашу территорию, Украина не будет «перекрывать вентиль».

Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: „Мы перекрываем вентиль“. Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте», — отметил он.

По словам Витренко, энергоноситель, поступающий в Украину без контракта, будет закачиваться в подземные хранилища, а после документального оформления — направлен туда, куда владелец с соответствующими документами скажет его направить.

При этом Юрий Витренко отметил, что это — официальная позиция компании, которая занимается транспортировкой газа в рамках договора по транзиту. «Правительство не занимается операционными вопросами, правительство занимается формированием политики. Оно разрабатывает законопроекты, парламент их утверждает, и далее в соответствии с утвержденными законами должен действовать оператор газотранспортной системы (ГТС)», — сказал он и добавил, что президент не вмешивается в операционную деятельность компании, и такие вопросы с ним не согласовываются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Витренко заявлял, что «Газпром», проиграв дело в Стокгольмском арбитраже, все еще должен «Нафтогазу» порядка 3 миллиардов долларов. По его словам, украинская сторона может рассмотреть вопрос об уплату долга поставками газа.

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