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Вентиль перекрывать не будут: в Украине рассказали, что будет с российским газом без договора о транзите
Даже если Россия, требующая от украинской стороны отказаться от судебных процессов, не подпишет контракт на транзит газа через нашу территорию, Украина не будет «перекрывать вентиль».
Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: „Мы перекрываем вентиль“. Нет у нас такого. Мы просто говорим — не переживайте», — отметил он.
По словам Витренко, энергоноситель, поступающий в Украину без контракта, будет закачиваться в подземные хранилища, а после документального оформления — направлен туда, куда владелец с соответствующими документами скажет его направить.
При этом Юрий Витренко отметил, что это — официальная позиция компании, которая занимается транспортировкой газа в рамках договора по транзиту. «Правительство не занимается операционными вопросами, правительство занимается формированием политики. Оно разрабатывает законопроекты, парламент их утверждает, и далее в соответствии с утвержденными законами должен действовать оператор газотранспортной системы (ГТС)», — сказал он и добавил, что президент не вмешивается в операционную деятельность компании, и такие вопросы с ним не согласовываются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Витренко заявлял, что «Газпром», проиграв дело в Стокгольмском арбитраже, все еще должен «Нафтогазу» порядка 3 миллиардов долларов. По его словам, украинская сторона может рассмотреть вопрос об уплату долга поставками газа.
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