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"Друг" из соцсетей оказался педофилом: в Киеве 41-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю школьницу
В Киеве правоохранители задержали очередного педофила, который совершал противоправные действия по отношению к несовершеннолетним.
Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
В частности, следователям удалось выяснить, что 41-летний мужчина через социальные сети знакомился с несовершеннолетними и затем общался ними.
Так, он в интернете «подружился» с 10-летней школьницей, начал присылать ей сообщения сексуального характера и свои обнаженные фотографии.
Когда злоумышленнику удалось втереться в доверие к несовершеннолетней, он договорился с девочкой о встрече.
К сожалению, встреча закончилась трагически: негодяй отвел девочку в заброшенное здание, где вопреки ее воле изнасиловал.
Подозреваемого удалось задержать. На данный момент мужчине сообщено о подозрении по статье по ч. 2 ст. 156 (о совершении развратных действий в отношении малолетнего) и по статье ч. 4 ст. 153 УК Украины (о совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).
В настоящее время по ходатайству местной прокуратуры злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.
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