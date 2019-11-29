Происшествия

"Друг" из соцсетей оказался педофилом: в Киеве 41-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю школьницу

В Киеве правоохранители задержали очередного педофила, который совершал противоправные действия по отношению к несовершеннолетним.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

В частности, следователям удалось выяснить, что 41-летний мужчина через социальные сети знакомился с несовершеннолетними и затем общался ними.

Так, он в интернете «подружился» с 10-летней школьницей, начал присылать ей сообщения сексуального характера и свои обнаженные фотографии.

Когда злоумышленнику удалось втереться в доверие к несовершеннолетней, он договорился с девочкой о встрече.

К сожалению, встреча закончилась трагически: негодяй отвел девочку в заброшенное здание, где вопреки ее воле изнасиловал.

Подозреваемого удалось задержать. На данный момент мужчине сообщено о подозрении по статье по ч. 2 ст. 156 (о совершении развратных действий в отношении малолетнего) и по статье ч. 4 ст. 153 УК Украины (о совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).

В настоящее время по ходатайству местной прокуратуры злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной жертве «интернет-общения»: в Черкасской области двое парней изнасиловали 16-летнюю девушку, с которой познакомились в Сети.

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