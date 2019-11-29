Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Мир

В России, где в октябре бультерьер напал на маленьких детей, произошло еще одно ЧП, связанное с собаками. Но на этот раз пострадавшей стороной оказалось животное.

Так, зоозащитница Елена Жданова рассказала совершенно дикую историю, пишет издание ГлавУфа.

Так, в городе Салавате (Башкирия) жители неоднократно видели, как 38-летний мужчина прячется в парке за кустами и насилует свою собаку породы стаффордширский терьер.

Долго терпеть безобразие сердобольные горожане не стали: подкараулили, когда очередной раз извращенец отпустил пса с поводка, выкрали несчастное животное и привезли к Елене в Уфу.

«Врачи сказали, что кобеля насиловали всю жизнь: у него в области заднего прохода образовалась огромная гематома, — рассказала Елена. — Его прооперировали. Состояние пса стабильное, но в туалет ходить он пока не может — мочился кровью. Кроме того, ему после операции нужен уход: ежедневно приходит ветеринар и делает ему обезболивающее, антибиотики, дает средство от запоров. По прогнозам, на реабилитацию потребуется как минимум месяц».

Сейчас несчастное животное живет у Елены, но у нее шестеро своих барбосов, так что оставить себе страдальца она не может.

Зоозащитнца рассказывает, что псу восемь лет, он очень добрый и ласковый. Когда песику обрабатывают рану, он норовит руки лизнуть.

На бывшего хозяина стаффорда пожаловались в полицию, его оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Саратовской области Россия собака застрелила охотника. Так, лапа животного попала на спусковой крючок ружья ТОЗ-34, упертого прикладом в землю и нацеленного на хозяина. С ранением в живот мужчину доставили в больницу, где он умер в течение часа.

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