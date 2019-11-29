23.91 / 24.13 26.24 / 26.60
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ползучий реванш: Тука рассказал, что на самом деле происходит в Украине при Зеленском

5:55 29 ноября 2019 103
Георгий Тука
Инф. «ФАКТОВ»

В настоящее время в нашей стране все более активизируются антиукраинские силы, пытаясь снова вернуться к власти.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«С моей точки зрения, сейчас мы наблюдаем рецессию. Этот ползучий реванш не радикальный. Но он системный. Крок за кроком, шаг за шагом, step-by-step. Не сомневаюсь, что людей, осознающих это, с каждым днем становится все больше», — отметил он.

По словам бывшего заместителя министра, недавно он разговаривал с экс-представителем Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Романом Безсмертным, и они пришли к единому мнению, что проукраинским политикам нужно активно общаться не со своими сторонниками, не с теми, кого Сивохо называет «воинствующим меньшинством», а с патерналистским большинством, приоритеты которого — холодильник и телевизор.

«Среди поверивших в обещанную сказку появилось много разочарованных», — уверен Тука.

При этом экс-чиновник отмечает, что таких людей ни в коем случае нельзя травить («цькувати»), а нужно всячески поддержать, так как каждый человек имеет право на ошибку во время выборов.

«К этому надо относиться спокойно и с пониманием, а не упрекать: „Все из-за вас“. Именно с этой категорией следует сейчас активно работать. Чтобы их не подхватил Медведчук. А такие угрозы есть», — пояснил украинский политик.

Полный текст эксклюзивного интервью Георгия Туки «Зеленский вешает нам лапшу! Никакого блага от разведения войск и близко нет» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Лука Затравкин

Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета (видео)

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер