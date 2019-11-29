Украина

Ползучий реванш: Тука рассказал, что на самом деле происходит в Украине при Зеленском

В настоящее время в нашей стране все более активизируются антиукраинские силы, пытаясь снова вернуться к власти.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«С моей точки зрения, сейчас мы наблюдаем рецессию. Этот ползучий реванш не радикальный. Но он системный. Крок за кроком, шаг за шагом, step-by-step. Не сомневаюсь, что людей, осознающих это, с каждым днем становится все больше», — отметил он.

По словам бывшего заместителя министра, недавно он разговаривал с экс-представителем Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Романом Безсмертным, и они пришли к единому мнению, что проукраинским политикам нужно активно общаться не со своими сторонниками, не с теми, кого Сивохо называет «воинствующим меньшинством», а с патерналистским большинством, приоритеты которого — холодильник и телевизор.

«Среди поверивших в обещанную сказку появилось много разочарованных», — уверен Тука.

При этом экс-чиновник отмечает, что таких людей ни в коем случае нельзя травить («цькувати»), а нужно всячески поддержать, так как каждый человек имеет право на ошибку во время выборов.

«К этому надо относиться спокойно и с пониманием, а не упрекать: „Все из-за вас“. Именно с этой категорией следует сейчас активно работать. Чтобы их не подхватил Медведчук. А такие угрозы есть», — пояснил украинский политик.

Полный текст эксклюзивного интервью Георгия Туки «Зеленский вешает нам лапшу! Никакого блага от разведения войск и близко нет» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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