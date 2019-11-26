Зеленский вешает нам лапшу! Никакого блага от разведения войск и близко нет, — Георгий Тука

Украина

Скоро состоится встреча «нормандской четверки», от которой президентская команда, судя по заявлениям, ожидает некоего прорыва в вопросе установления долгожданного мира на Донбассе… О тишине и покое мечтают простые люди по обе линии разграничения. Искреннее желание Зеленского обеспечить им нормальную жизнь понятно. Впрочем, понятно и то, что президенту очень нужно, чтобы его миротворческие усилия заслужили аплодисменты и внутри страны, и на Западе. Поэтому риторика Киева о развитии отношений с Россией за последние полгода существенно потеплела. Дрейф в сторону северного соседа порой заметен невооруженным глазом. Однако многим украинцам не дает покоя вопрос: на каких условиях Кремль согласится прекратить финансировать боевиков, поставлять им оружие, отправлять на Донбасс кадровых военных? Чтобы мы признали войну гражданской и приняли с распростертыми объятиями тех, кто проклинал Украину, наделили эти истерзанные войной территории особым статусом и амнистировали террористов, забыли о 13 тысячах погибших и миллионах искалеченных судеб, а любителей «русского мира» избрали депутатами рай- и горсоветов? О реакции активной части общества на действия новой власти, о скандалах, сотрясающих политикум, о Майдане, о противостоянии в информационной войне и еще о многом другом «ФАКТЫ» побеседовали с бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.

«Этот ползучий реванш не радикальный. Но он системный»

— Георгий Борисович, на днях советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, до этого работавший креативным продюсером «Квартала 95», а в молодости игравший в донецкой команде КВН, заявил, что Украина должна изменить риторику в отношении жителей Донбасса: «За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пора исправлять ошибки, прощать и просить прощения». Нас подталкивают к мысли, что в стране идет гражданская война?

— Без сомнения. Сивохо же не единственный, кто старается ввести подобные тезисы в дискурс. Медведчук уже не первый год их продвигает. С моей точки зрения, появление Сивохо в таком качестве — чисто технологический прием. Команда Зеленского старается часть публики, поддерживающей Медведчука, привлечь на свою сторону с помощью вот таких персонажей. Чтобы таким образом отнять у Медведчука монополию на образ миротворца и параллельно выбить у него жупел единственного коммуникатора с Кремлем, который он получил при Порошенко.

Сивохо будет и дальше придерживаться подобной риторики. Он просто озвучивает то, что ему велено. На мой взгляд, он ноль без палочки. Ни о каком его профессионализме и компетентности говорить не приходится. Знаете, для такой роли я избрал бы более достойного дончанина, а не бывший голос Антимайдана. Но «жираф большой, ему видней», как пел Высоцкий.

На самом деле сейчас всем рулят люди не столь публичные. Типа Ермака, у которого министр иностранных дел Пристайко, по сути, на подтанцовке.

— Но ведь в том, что людей надо прощать и самим просить прощения, ничего плохого нет. Правда, мне кажется, не в данном случае. Как простить тех, кто кричал: «Путин, введи войска» — и, по сути, привел войну в наш дом, хотя они — формально! — и не брали в руки оружие и никого не убивали? Как относиться к тем, кто стал работать на оккупантов?

— Процесс постконфликтного урегулирования очень тяжелый и болезненный. При этом надо понимать, что нигде в мире не существует единого рецепта, который можно было бы взять и скопировать. Природа всех конфликтов разная.

Все прекрасно понимают, что любая война не может длиться вечно. Рано или поздно и эта неизбежно закончится. Вопрос только: «На каких условиях?»

— А что, если украинское руководство признает ее гражданской? Со всеми вытекающими последствиями.

— Мы не позволим такого. Начнутся акции протеста и иные действия.

История человечества свидетельствует, что изменения в государстве всегда продвигает активное меньшинство. Революции поддерживают 10—15 процентов населения, не больше. На днях авторитетный социолог Ирина Бекешкина сказала, что, согласно данным их последнего соцопроса, 25 процентов украинцев готовы выйти на протесты против мирных инициатив нынешней власти.

— Неужели грядет еще один Майдан?

— Люди трезвомыслящие прекрасно понимают, что сегодняшняя ситуация гораздо опаснее, чем та, какую мы пережили в 2014 году. Я, например, оцениваю происходящее как продолжение Революции достоинства. Не считаю, что она завершена, поскольку идеи, которые отстаивал Майдан, не реализованы в полном объеме.

Более того, с моей точки зрения, сейчас мы наблюдаем рецессию. Этот ползучий реванш не радикальный. Но он системный. Крок за кроком, шаг за шагом, step-by-step. Не сомневаюсь, что людей, осознающих это, с каждым днем становится все больше.

На днях мы разговаривали с Романом Безсмертным. Пришли к единому мнению, что нам, проукраинским политикам, надо сейчас общаться не со своими сторонниками, не с теми, кого Сивохо называет «воинствующим меньшинством», а с патерналистским большинством, приоритеты которого — холодильник и телевизор. Среди поверивших в обещанную сказку появилось много разочарованных.

— Прибавится еще больше, когда придут платежки за коммуналку.

— Считаю, что будет колоссальной ошибкой, если их начнут цькувати (есть такое хорошее украинское слово). Это недопустимо. Наоборот, их следует поддержать. Святых и идеальных людей нет. Каждый человек имеет право на ошибку во время выборов. К этому надо относиться спокойно и с пониманием, а не упрекать: «Все из-за вас». Именно с этой категорией следует сейчас активно работать. Чтобы их не подхватил Медведчук. А такие угрозы есть.

Еще момент. Не могу понять, почему только я об этом говорю. Глубоко убежден, что мы должны исправить ошибку, которую совершил предыдущий парламент. У них хватило сил и энергии провести декоммунизацию, но не хватило ни политической воли, ни решительности законодательно запретить политическую, подчеркиваю, деятельность пророссийских партий и организаций.

Идею победить невозможно. Мы не можем возбранить любить Путина. Это наивно. Но у нас же есть грамотные юристы, способные быстро и качественно написать закон о запрете пророссийских политических структур. Увы, не вижу поддержки этого ни от Порошенко, ни от Тимошенко, ни от Тягнибока, ни от Ляшко — ни от кого. У меня вопрос: почему? Ведь они все по зомбоящику говорят о пятой колонне. Так сделайте элементарный шаг! Как можно вести войну с противником, когда у нас полно прокремлевских политиков? Я за ними пристально наблюдаю. Они действуют очень системно, надо отдать должное. Это враг, который очень силен. Но, увы, ни предыдущая правящая элита, ни нынешняя не понимают всей опасности этого врага.

«Сформулировать единую политику „Слуги народа“ невозможно»

— Очевидно, с этой целью российская пропаганда и запустила идиотский фейк о том, что Совет национальной безопасности и обороны якобы разрабатывает документы о будущей «депортации жителей Донбасса», который мгновенно и с удовольствием подхватили на временно оккупированных территориях?

— К сожалению, и на территории подконтрольной, и на оккупированной, и в России проживает огромная масса людей необразованных, не читающих, не понимающих, что такое медиаграмотность.

— И что такое медиагигиена.

— Конечно. Ими очень легко манипулировать. На них такое и рассчитано. Это объективный фактор, от него никуда не уйдешь.

Я был поражен, когда прочитал материалы экспертного совета стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия), на котором обсуждали вопрос борьбы с российской пропагандой и фейками. Они всерьез и системно занимаются этой проблемой.

Расскажу, как действовали финны. В 2015 году президент Финляндии, вполне дружественного России государства, обратился к нации и объяснил, что страна подвергается информационной агрессии со стороны России. Финны привлекли в правительственные структуры более ста специалистов в сфере информационной безопасности и разработали национальную программу медиаграмотности.

В результате, в частности, была прекращена деятельность представительства российского псевдоновостного агентства Sputnik (радиостанция входит во Всемирную радиосеть, работает в 130 городах и 42 странах, а также вещает через мобильные приложения и в Интернете. — Авт.), что очень болезненно восприняли в России. Это случилось не потому, что запретили вещание этого радио, отобрали частоты, лишили лицензии, поставили файрволы (технологический барьер для предотвращения несанкционированного или нежелательного сообщения между компьютерными сетями. — Авт.), а потому, что финны поняли: им такое не нужно. А у нас на шестом году войны люди смотрят российское ТВ, и это никого не волнует.

Я сейчас читаю материалы американского агентства RAND — это мощный неправительственный аналитический центр — об исследовании борьбы с российской пропагандой в соцсетях. Там все разложено по полочкам. Ты просто реально прозреваешь, и твое мировосприятие систематизируется. Вот ты ощущаешь, что вокруг тебя что-то не то происходит, а тебе объясняют, почему так. Они описали все технологии россиян: какие их целевые аудитории, как для этих аудиторий ведется игра, как используются социальные сети, какие тезисы вбрасываются, как раскручиваются и как подогревается интерес к ним.

— Телевидение — это игра в детской песочнице в сравнении с виртуальным миром, который стал руководить нами.

— Я на прошлой неделе посмотрел отчет «Детектор медиа». Некоторые данные просто ошеломили. Да, плюс в том, что 82 процента опрошенных граждан не верят российским СМИ. Это радует. Однако как понять то, что примерно половина из них ощущает на себе влияние дезинформации, а тех, кто готов смотреть программы, изобличающие эту самую дезинформацию, всего 15 процентов?

Пять лет назад начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Герасимов в своем открытом докладе заявил, что, по его оценкам, в современных условиях ведения войны на военную компоненту отводится всего 20 процентов. Остальное — невоенные методы. Какая у нашего государства реакция? Надлежащей до сих пор нет.

— А что скажете о потоке обличительного компромата на украинских политиков, захлестнувшем в последнее время соцсети?

— Меня, честно говоря, это уже не удивляет. Во-первых, никогда не соглашусь с тем, что такой массовый выброс инсайда в разные источники просто совпадение. Считаю, что это скоординированные действия. Во-вторых, уверен, что за этим стоят спецслужбы, а не какие-то самоделкины.

— Чьи спецслужбы?

— Запросто могут быть и наши. Война всех против всех: СБУ против МВД, МВД против НАБУ, НАБУ против СБУ, ГБР против НАБУ.

В конечном итоге этот хаос приведет к тому, что народ перестанет уважать власть как таковую. Не конкретно кого-то, а власть как государственное управление. О каком авторитете губернаторов может идти речь, если они меняются каждые три месяца?

Убежден, что дальше будет еще хуже. Все идет по нарастающей.

Недавно Telegram-канал «Темный рыцарь» намекнул одному из руководителей «слуг народа»: если вы выгоняете этого насильника (речь о депутате Иванисове. — Авт.), так верните ему 300 тысяч долларов, которые он дал за включение в список партии на выборах. Думаю, до Нового года еще мы получим не одно подтверждение того, что была торговля местами в списках. Ближе к весне начнутся более серьезные «сливы».

А то, что в их рядах обнаружили насильника или что «Юзик» поехал «строить ментов», — свидетельство того, что в парламентском монобольшинстве собрался самый разный сброд.

Сформулировать единую политику «Слуги народа» невозможно. Ее просто нет. Эти скандалы как раз подтверждают, что туда попали случайные люди. Их ничего не объединяет. Они просто нажимают на кнопки, голосуя за законы, которые пишут совсем другие люди.

По сценарию Зеленского на подходе ряд изменений в действующие законы и в Конституцию. Об особом статусе Донбасса в частности. Еще предстоит второе чтение закона о земле. Посмотрите, как против этого законопроекта объединяются все: и Тягнибок, и Ляшко, и Порошенко, и Тимошенко, и даже Медведчук с Рабиновичем. Не сомневаюсь, что готовятся очень серьезные акции протеста. Конечно, странно будут смотреться в одной толпе флаги «Свободы» и «Оппозиционной платформы — За жизнь»…

«Я побывал в Станице Луганской на третий день после разведения»

— Вы бывший губернатор Луганщины. Наверняка продолжаете общаться с людьми. Как они отреагировали на разведение сил и на то, как нас заверяют, что это во благо.

— Никакого блага и близко нет. Президент нам вешает лапшу, что там будет вторая Швейцария, что безопасность людей обеспечат Нацгвардия и Нацполиция. Это неправда. Потому что по условиям разведения на демилитаризированной территории вообще не должно быть людей с оружием.

Я побывал в Станице Луганской на третий день после разведения.

— И что увидели?

— 73 дома оказались в демилитаризированной зоне. Мы откровенно поговорили с ребятами из Нацполиции. Никто без оружия туда не сунется.

Только один нюанс. Непонятно, как Генеральный штаб согласовывал территорию разведения, ведь в демилитаризированной зоне оказалось здание, где находились районный архив и государственный нотариус. Не знаю, эвакуировали ли их.

Меня насторожило еще вот что. Я несколько раз пересмотрел ролик, когда Зеленский в Золотом сидел с ребятами-фронтовиками у костра. Вы заметили, что он с первого дня своего правления стал употреблять исключительно кремлевские нарративы «особый статус Донбасса», «блокада Донбасса», хотя нет ни особого статуса, ни закона о нем, ни блокады? Однако то, что мы слышим от первого лица государства, подхватили СМИ. Я постоянно ругаюсь с работниками телеканалов, когда участвую в эфирах. Они аргументируют: «Людям так понятнее». Так вы тогда очень скоро начнете объяснять, что у нас гражданская война. Где ваши мозги?

Так вот, когда Зеленский общался с фронтовиками, он произнес фразу, на которую почему-то никто не обратил внимания: «Вы должны понимать, что иногда существуют процессы, которые лучше заморозить». Глядя на дальнейшие его шаги, на инициативу — вдруг! — партии «Голос» о замораживании конфликта, делаю вывод, что это и есть гениальный план Зеленского.

— Сивохо предлагает всепрощение и разговор с жителями ОРДЛО, «Голос» — заморозить конфликт. У нас вообще есть какая-то внятная стратегия по Донбассу?

— Нет. Зеленский сказал, что он пришел на один срок. Так что нет никакой ни стратегии, ни видения на 15—20 лет вперед. Эти люди на такой анализ неспособны. Требовать от них невозможное — наивно. Главное сейчас — перестать стрелять. Правда? Так это и есть замораживание конфликта. Думаю, постепенно ситуация будет доводиться до такой же, как в Приднестровье.

«Ребята, какая „стена“ вас защитит от информационной, языковой, культурной агрессии?»

— На днях россияне вернули Украине полностью выпотрошенные корабли, захваченные в ноябре прошлого года. Блогер Валентина Быкова написала в Facebook: «Если умножить это на несколько миллиардов, то можно понять, в каком состоянии РФ „вернет“ нам Донбасс».

— Варвары есть варвары.

— Однако вопрос, кто будет восстанавливать полностью разрушенный регион, звучит все громче. Мы повесим это ярмо на себя?

— К этому надо быть готовыми. Это же наша земля и, как бы там ни было, на ней живут наши граждане. Как по-другому?

— Пусть восстанавливает Россия.

— Я всецело за. Но это растянется на десятилетия. Пока пройдут международные суды, потом надо добиться, чтобы Россия выполнила их решения. Когда этого дождемся, по городам Донбасса уже будут ходить дикие волки. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что украинцам придется затягивать пояса. Другого пути, если честно, не вижу.

Еще раз вернусь к идее «Голоса» о возведении «стены». Это, на мой взгляд, такой абсурд. Опять-таки, исходя из того, что 80 процентов войны это не военные методы, объясните мне, ребята, какая «стена» вас защитит от информационной, языковой, культурной агрессии? О чем вы вообще говорите?

Основной тезис «Голоса», что мы временно отгородимся от Донбасса и начнем созидать и развиваться. А Путин будет сидеть в Кремле и спокойно наблюдать, как Украина крепнет? Нет, конечно. Он тут же освободившиеся ресурсы, которые россияне сейчас затрачивают на сдерживание украинских усилий по восстановлению контроля над оккупированными территориями, направит на поддержку того же самого Медведчука и кучи других, более мелких медведчуков регионального уровня, чтобы раскачивать нас изнутри. Эти процессы уже идут. И, к сожалению, будут только усиливаться.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный дипломат Александр Чалый рассказал, почему Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» и чего ожидать от встречи в «нормандской формате».

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