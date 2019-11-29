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Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)
33-летняя Ханна Колишоу и 30-летний Генри Мэттьюс из британского графства Хартфордшир планировали вступить в официальный брак летом будущего года. Однако им пришлось менять планы и спешно устраивать свою свадьбу, когда они узнали, что одному из их троих сыновей осталось жить считанные недели.
У Итана, которому сейчас восемь лет, диагностировали злокачественную опухоль мозга в 2016 году. Он перенес операцию и курс химиотерапии. В январе 2017 года он, казалось, наконец избавился от недуга.
Однако, как сообщает Daily Record, через год врачи сказали, что рак вернулся, распространившись на этот раз на позвоночник. Новая операция и лечение не помогли. В конце концов медики предупредили, что спасти восьмилетнего ребенка не удастся — у него в запасе не более месяца жизни.
Менее, чем за неделю Ханна и Генри организовали торжество — чтобы Итан мог присутствовать на церемонии и позировать для фотографий вместе с родителями и братьями — 12-летним Брэндоном и четырехлетним Джеком. На следующий же день после разговора с доктором Колишоу и Мэттьюс обратились к священнику. Тот вошел в их положение и постарался получить лицензию на брак как можно скорее. Паре также помогали их друзья и коллеги. «Нам отовсюду предлагали помощь», — сказала невеста.
Итана привезли на свадьбу в инвалидном кресле. Однако он был в хорошем настроении, искренне радуясь за маму и папу. «Он разбудил меня посреди ночи и сказал: „Завтра вы женитесь!“. Он был так взволнован», — рассказала мать.
Итан — сын Ханны от предыдущих отношений. Но Мэттью воспитывал его с самого раннего детства и относится к нему, как к родному.
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