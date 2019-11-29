У каждого свой интерес: эксперт объяснил желание Зеленского договориться с Путиным по газу

Украина

Во время саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать вопрос о поставках газа из России.

Такую точку зрения высказал известный политолог Михаил Басараб. По его словам, у каждой из встречающихся во Франции сторон свой интерес к решению газового вопроса.

«Интерес России. Он очевиден. Для Кремля газ всегда был инструментом политического усмирения Украины. К тому же, Кремль точно планирует дожать в свою пользу ситуацию с судами и штрафами Украины за газ», — пишет эксперт на своей страничке в соцсетях. Что же касается Франции и Германии, то их интересует устранение всех противоречий вокруг «Северного потока 2» с дальнейшим обсуждением снятия с России санкции и возобновления полноценного сотрудничества с Москвой.

«Интерес Зеленского. «Прекратить войну» можно только на условиях Кремля. Это, конечно, вызовет сопротивление украинского народа. Откупиться от всех не удастся, но задобрить какую-то часть обывателей «газовым салом» можно. Главное же для него, чтобы рейтинг не падал. Ресурса на это нет, с МВФ — вопрос. Но вот он, новый «союзник», который кроме «мира» готов дать еще и «дешевый» газ. Бонусом. «Двойная выгода», — отмечает политолог.

Впрочем, по словам Михаила Басараба, руководство Украины, Франции и Германии ошибается, когда считает, что «стоит только воскликнуть мир, и мир сразу же наступит». «Один только Путин из этой четверки хорошо осознает, что „мир“ на его условиях — это путь к гораздо более масштабным потрясениям в Украине и Европе», — добавил политолог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михаил Басараб считает, что когда Зеленский и его окружение заявляют о желании закончить войну, они демонстрируют полное непонимание природы украинско-российского противостояния. По его словам, мир на условиях России всегда приносил еще большие проблемы Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter