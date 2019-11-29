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Спорт

«Тигренок стал ангелом»: боец UFC написал трогательное письмо убитой дочери (фото)

11:23 29 ноября 2019 290
«Тигренок стал ангелом»: боец UFC написал трогательное письмо убитой дочери (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

36-летний боец смешанного стиля американец Уолт Харрис, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в супертяжелой весовой категории, трогательно попрощался со своей убитой дочерью Аней Хэйли Бланшард.

«Моя милая девочка… Я просто благодарен тебе за то, что ты помогла изменить мою жизнь к лучшему… За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом! За то, что оставалась моей самой большой фанаткой при победах и поражениях! За то, что у тебя всегда были слова, которые могли вызвать улыбку на моем лице и поднять меня с колен, когда я был готов сдаться. Ты подарила мне озарение, эту боль невозможно вынести… Я знаю, ты хотела бы, чтобы я оставался сильным, но это очень тяжело, малышка. Я найду в себе силы, обещаю, но сейчас все утратило смысл. Я абсолютно потерян. Я просто хочу снова тебя увидеть. Надеюсь, что ты гордилась моими действиями. Я собираюсь продолжать двигаться вперед, папе просто нужно время. Я очень тебя люблю. Присматривай за нами, как ты делала это всегда. Сейчас ты нужна нам, как никогда. Мой маленький тигренок теперь стал ангелом. Люблю тебя, навсегда», — написал спортсмен на своей странице в Instagram, прикрепив общее фото с дочерью.

Напомним, что студентка колледжа в Алабаме Аня Хэйли Бланшард не вернулась в общежитие 24 октября. Как рассказала ее соседка по комнате сотрудникам правоохранительных органов, в последнем сообщении в соцсети девушка писала, что находится с каким-то мужчиной. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль Бланшард (черная Honda CR-V SUV) в 88 километрах от учебного заведения. В ходе обыска следователи нашли следы насильственных действий.

По данному делу полиция задержала трех мужчин: Ибрагима Язида, силой затолкавшего девушку в автомобиль, Антуэйна Фишера, который вел автомобиль и уничтожал улики, а также Дэвида Джонсона-младшего, препятствовавшего судебному преследованию в деле о похищении Бланшар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена погибшего испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса опубликовала прощальное письмо мужу.

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